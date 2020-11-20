النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 286 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 448 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاتحاد الإفريقي يقرر: نقل مباراة كأس السوبر إلى القاهرة

بدلًا من العاصمة القطرية الدوحة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، نقل بطولة كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم إلى القاهرة بدلًا من العاصمة القطرية الدوحة، من دون الكشف عن موعدها أو الملعب الذي ستقام عليه.

وتُقام كأس السوبر الإفريقية من مباراة واحدة بين الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفائز بلقب كأس الاتحاد وفي بلد الفريق الفائز بدوري الأبطال.


وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في 27 نوفمبر الجاري في نهائي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة.

ويلتقي الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد .

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد الإفريقي يقرر: نقل مباراة كأس السوبر إلى القاهرة
سبق

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، نقل بطولة كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم إلى القاهرة بدلًا من العاصمة القطرية الدوحة، من دون الكشف عن موعدها أو الملعب الذي ستقام عليه.

وتُقام كأس السوبر الإفريقية من مباراة واحدة بين الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفائز بلقب كأس الاتحاد وفي بلد الفريق الفائز بدوري الأبطال.


وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في 27 نوفمبر الجاري في نهائي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة.

ويلتقي الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد .

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
05:24 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
06:07 PM

الاتحاد الإفريقي يقرر: نقل مباراة كأس السوبر إلى القاهرة

بدلًا من العاصمة القطرية الدوحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
534

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، نقل بطولة كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم إلى القاهرة بدلًا من العاصمة القطرية الدوحة، من دون الكشف عن موعدها أو الملعب الذي ستقام عليه.

وتُقام كأس السوبر الإفريقية من مباراة واحدة بين الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفائز بلقب كأس الاتحاد وفي بلد الفريق الفائز بدوري الأبطال.


وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في 27 نوفمبر الجاري في نهائي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة.

ويلتقي الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,963
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,133
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة