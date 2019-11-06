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خبيرة تغذية مُحذّرة من هذه الحلويات: مفعولها مثل "قنبلة" للمعدة

قالت: تُباع بأسعار رخيصة والناس تُقبل على شرائها.. والنتيجة كارثية

حذّرت خبيرة تغذية، من تناول الحلويات المحتوية على السكر والدهون غير المشبعة معًا؛ مشيرة إلى أن الدهون غير المشبعة تُستخدم في صناعة الحلويات تحت اسم "دهون الحلويات" أو "السمن النباتي"، وأن المعجنات المقلية في زيت يغلي مُضرة أيضًا؛ لأن هذا الزيت عادة يكون أحد أنواع الدهون غير المشبعة.

وأفادت خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سولوماتينا في لقاء مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، بأن المعجنبات تحتوي على مواد كيميائية تحاكي الذوق ومواد صبغية ذات مصدر غير عضوي؛ لذلك تنصح بتناول حلويات ذات لون زاهٍ ورائحة لذيذة.

وقالت وفق ما نقلته "روسيا اليوم"، هذه الحلويات المحتوية على دهون غير مشبعة ومواد كيميائية، تُباع بأسعار رخيصة، والناس تُقبل على شرائها مع أن مفعولها مثل "قنبلة" للمعدة.

وحذّرت من شراء المرملاد المستورد "جل الفواكه" ذي اللون الزاهي ويذكرنا باللبان. ووفقًا لها، تستخدم في هذه الحلويات مواد كيميائية مكثفة.

كما حذّرت من تناول المياه الغازية المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة؛ مشيرة إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون يهيج الغشاء المخاطي ما يساعد على زيادة سرعة امتصاص هذه المواد.

واختتمت الخبيرة حديثها بالقول، المشروبات الغازية المحتوية على حمض الفوسفوريك تسبب خروج الكالسيوم من الجسم؟ كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على الكافيين.

خبيرة تغذية حلويات

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خبيرة تغذية مُحذّرة من هذه الحلويات: مفعولها مثل "قنبلة" للمعدة
سبق

حذّرت خبيرة تغذية، من تناول الحلويات المحتوية على السكر والدهون غير المشبعة معًا؛ مشيرة إلى أن الدهون غير المشبعة تُستخدم في صناعة الحلويات تحت اسم "دهون الحلويات" أو "السمن النباتي"، وأن المعجنات المقلية في زيت يغلي مُضرة أيضًا؛ لأن هذا الزيت عادة يكون أحد أنواع الدهون غير المشبعة.

وأفادت خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سولوماتينا في لقاء مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، بأن المعجنبات تحتوي على مواد كيميائية تحاكي الذوق ومواد صبغية ذات مصدر غير عضوي؛ لذلك تنصح بتناول حلويات ذات لون زاهٍ ورائحة لذيذة.

وقالت وفق ما نقلته "روسيا اليوم"، هذه الحلويات المحتوية على دهون غير مشبعة ومواد كيميائية، تُباع بأسعار رخيصة، والناس تُقبل على شرائها مع أن مفعولها مثل "قنبلة" للمعدة.

وحذّرت من شراء المرملاد المستورد "جل الفواكه" ذي اللون الزاهي ويذكرنا باللبان. ووفقًا لها، تستخدم في هذه الحلويات مواد كيميائية مكثفة.

كما حذّرت من تناول المياه الغازية المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة؛ مشيرة إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون يهيج الغشاء المخاطي ما يساعد على زيادة سرعة امتصاص هذه المواد.

واختتمت الخبيرة حديثها بالقول، المشروبات الغازية المحتوية على حمض الفوسفوريك تسبب خروج الكالسيوم من الجسم؟ كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على الكافيين.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:44 AM

خبيرة تغذية مُحذّرة من هذه الحلويات: مفعولها مثل "قنبلة" للمعدة

قالت: تُباع بأسعار رخيصة والناس تُقبل على شرائها.. والنتيجة كارثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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32,645

حذّرت خبيرة تغذية، من تناول الحلويات المحتوية على السكر والدهون غير المشبعة معًا؛ مشيرة إلى أن الدهون غير المشبعة تُستخدم في صناعة الحلويات تحت اسم "دهون الحلويات" أو "السمن النباتي"، وأن المعجنات المقلية في زيت يغلي مُضرة أيضًا؛ لأن هذا الزيت عادة يكون أحد أنواع الدهون غير المشبعة.

وأفادت خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سولوماتينا في لقاء مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، بأن المعجنبات تحتوي على مواد كيميائية تحاكي الذوق ومواد صبغية ذات مصدر غير عضوي؛ لذلك تنصح بتناول حلويات ذات لون زاهٍ ورائحة لذيذة.

وقالت وفق ما نقلته "روسيا اليوم"، هذه الحلويات المحتوية على دهون غير مشبعة ومواد كيميائية، تُباع بأسعار رخيصة، والناس تُقبل على شرائها مع أن مفعولها مثل "قنبلة" للمعدة.

وحذّرت من شراء المرملاد المستورد "جل الفواكه" ذي اللون الزاهي ويذكرنا باللبان. ووفقًا لها، تستخدم في هذه الحلويات مواد كيميائية مكثفة.

كما حذّرت من تناول المياه الغازية المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة؛ مشيرة إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون يهيج الغشاء المخاطي ما يساعد على زيادة سرعة امتصاص هذه المواد.

واختتمت الخبيرة حديثها بالقول، المشروبات الغازية المحتوية على حمض الفوسفوريك تسبب خروج الكالسيوم من الجسم؟ كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على الكافيين.

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