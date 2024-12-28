مقتل مسلح في الأميركية بعد قتله 4 أشخاص وإصابة عناصر في الشرطة

شرطة غارلاند: خرج من شاحنة بيضاء صغيرة ودخل متجراً وفتح النار بداخله

قالت الشرطة الأمريكية، إن مسلحاً قُتل بعد قتله أربعة أشخاص، في إطلاق نارٍ وقع في متجر بمنطقة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة غارلاند، إن إطلاق النار وقع في ضاحية غارلاند في دالاس، وتمّ تسجيله في شريط فيديو للمراقبة، وفقاً لشبكة "إيه بي سي نيوز".

وأفادت الشرطة بأن الرجل خرج من شاحنة بيضاء صغيرة، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد إليها مرة ثانية وفرّ مسرعاً.

وأكّدت الشرطة، لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد، خلال إطلاق النار، حيث أُعلن مقتل أربعة في مكان الحادث.