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مواطن في "قرطبة الرياض" يتعرض لمخالفات بسبب سوء السفلتة وتجمعات المياه.. ويشتكي: "ليس لي ذنب"

ناشد الأمانة متابعة بلاغاته ومعالجة معاناتهم

تحول الشارع المحاذي لمنزل مواطن في حي قرطبة بالرياض إلى بركة مياه دائمة أزعجت السكان وانهالت بسببها المخالفات.

وقال المواطن عبدالرحمن الترابي لأمانة الرياض عبر "سبق": "أنقذوني من المخالفات التي تأتيني من جراء إعادة سفلتة الشارع، وبسبب الميول تجتمع المياه أمام منزلي، وتأتي شركة المياه الوطنية وتخالفني لوجودها أمام منزلي مع أن مصدرها منازل من أقصى الشارع، وليس لي ذنب فيها، واشتكيت أكثر من مرة ولا مجيب".

وناشد المواطن أمانة المنطقة متابعة بلاغاته ومعالجة معاناتهم.

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مواطن في "قرطبة الرياض" يتعرض لمخالفات بسبب سوء السفلتة وتجمعات المياه.. ويشتكي: "ليس لي ذنب"
سبق

تحول الشارع المحاذي لمنزل مواطن في حي قرطبة بالرياض إلى بركة مياه دائمة أزعجت السكان وانهالت بسببها المخالفات.

وقال المواطن عبدالرحمن الترابي لأمانة الرياض عبر "سبق": "أنقذوني من المخالفات التي تأتيني من جراء إعادة سفلتة الشارع، وبسبب الميول تجتمع المياه أمام منزلي، وتأتي شركة المياه الوطنية وتخالفني لوجودها أمام منزلي مع أن مصدرها منازل من أقصى الشارع، وليس لي ذنب فيها، واشتكيت أكثر من مرة ولا مجيب".

وناشد المواطن أمانة المنطقة متابعة بلاغاته ومعالجة معاناتهم.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
12:23 AM

مواطن في "قرطبة الرياض" يتعرض لمخالفات بسبب سوء السفلتة وتجمعات المياه.. ويشتكي: "ليس لي ذنب"

ناشد الأمانة متابعة بلاغاته ومعالجة معاناتهم

A A A
عيسى الحربي - الرياض
13
14,512

تحول الشارع المحاذي لمنزل مواطن في حي قرطبة بالرياض إلى بركة مياه دائمة أزعجت السكان وانهالت بسببها المخالفات.

وقال المواطن عبدالرحمن الترابي لأمانة الرياض عبر "سبق": "أنقذوني من المخالفات التي تأتيني من جراء إعادة سفلتة الشارع، وبسبب الميول تجتمع المياه أمام منزلي، وتأتي شركة المياه الوطنية وتخالفني لوجودها أمام منزلي مع أن مصدرها منازل من أقصى الشارع، وليس لي ذنب فيها، واشتكيت أكثر من مرة ولا مجيب".

وناشد المواطن أمانة المنطقة متابعة بلاغاته ومعالجة معاناتهم.

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