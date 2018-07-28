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بالمحافظة والمراكز التابعة.. بلدية رنية تطلق حملة مكثفة لتحسين المشهد الحضاري

شَمِلت معالجة الحفر وصيانة الأرصفة وإزالة اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة

‏أطلقت بلدية محافظة رنية ‏حملتها الميدانية المكثفة على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها؛ وذلك بهدف معالجة ظاهرة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وشملت "الحملة": معالجة الحفر، وصيانة الأرصفة، والكتابة على الجدران، وإزالة اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة، ومخلفات البناء والمركبات المتهالكة، وتحسين واجهات المحلات التجارية.‏

وتأتي ‏الحملة بتوجيه من أمين أمانة الطائف الدكتور المهندس "أحمد بن عزيز القثامي"، وبمتابعة من وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس "حسين آل فايع".

‏وأهابت "بلدية رنية" بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون معها في تحسين المشهد الحضري لتكون المحافظة أجمل.

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بالمحافظة والمراكز التابعة.. بلدية رنية تطلق حملة مكثفة لتحسين المشهد الحضاري
سبق

‏أطلقت بلدية محافظة رنية ‏حملتها الميدانية المكثفة على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها؛ وذلك بهدف معالجة ظاهرة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وشملت "الحملة": معالجة الحفر، وصيانة الأرصفة، والكتابة على الجدران، وإزالة اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة، ومخلفات البناء والمركبات المتهالكة، وتحسين واجهات المحلات التجارية.‏

وتأتي ‏الحملة بتوجيه من أمين أمانة الطائف الدكتور المهندس "أحمد بن عزيز القثامي"، وبمتابعة من وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس "حسين آل فايع".

‏وأهابت "بلدية رنية" بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون معها في تحسين المشهد الحضري لتكون المحافظة أجمل.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:46 AM

بالمحافظة والمراكز التابعة.. بلدية رنية تطلق حملة مكثفة لتحسين المشهد الحضاري

شَمِلت معالجة الحفر وصيانة الأرصفة وإزالة اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - رنية
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4,370

‏أطلقت بلدية محافظة رنية ‏حملتها الميدانية المكثفة على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها؛ وذلك بهدف معالجة ظاهرة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وشملت "الحملة": معالجة الحفر، وصيانة الأرصفة، والكتابة على الجدران، وإزالة اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة، ومخلفات البناء والمركبات المتهالكة، وتحسين واجهات المحلات التجارية.‏

وتأتي ‏الحملة بتوجيه من أمين أمانة الطائف الدكتور المهندس "أحمد بن عزيز القثامي"، وبمتابعة من وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس "حسين آل فايع".

‏وأهابت "بلدية رنية" بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون معها في تحسين المشهد الحضري لتكون المحافظة أجمل.

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