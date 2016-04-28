هيئة حقوق الإنسان تناقش واقع الضمان الاجتماعي

سلّط الضوء على المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود

‬ ناقش مجلس هيئة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته التاسعة للسنة الأولى من الدورة الرابعة.

واستعرض المجلس في جلسته التي عُقِدت "عن بعد" مبادرة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمراجعة الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني؛ لتضمين منافع أساسية لضمان الحق في الصحة للمرأة في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها.

وناقش المجلس تقريري لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدراسة واقع الضمان الاجتماعي بالمملكة، وواقع المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود.

وتداول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها ما يراه.