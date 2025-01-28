"المطرودي" يدشن النسخة الثالثة من معرض "دلني على الطيب" بالرياض

بمشاركة 150 علامة تجارية محلية وخليجية من الإمارات وعمان والكويت

دشن عبدالعزيز المطرودي، المؤسس لمعرض "دلني على الطيب"، اليوم الخميس، النسخة الثالثة للمعرض في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بمشاركة أكثر من 150 علامة تجارية محلية وخليجية حضرت تحت سقفٍ واحد بينها معارض من الإمارات وعمان والكويت.

وفي التفاصيل، يفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً في تمام الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساء، والدخول مجاناً لكافة الأعمار .

ويضم المعرض أركاناً وأجنحة مختصة ببيع البخور والعود وعلك اللبان ومستلزمات التصنيع، كما يقع المتحف على مساحة واسعة، حيث يحوي على أكبر أشجار العود بالمملكة ومراحل نموها، وكيفية العناية بها والاستفادة من جذورها وأغصانها ولحائها في تجارة البخور معشوق السعوديين خصوصاً وأهل الخليج عموماً.

وبالإضافة للاستمتاع بأنواع الطيب، والحصول على عروض شراء مناسبة؛ سيتمكن الزوار من التعرف على صناعة العطور والجدوى الاقتصادية والفرص المتوفرة في السوق، والالتقاء برواد الأعمال والهواة الذين شقوا طريقهم وتغلبوا على التحديات وتحولت تجارتهم في فترة قصيرة إلى "براند" رسمي، يعزز ذلك اهتمامهم بالأذواق العصرية.