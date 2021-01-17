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"شرطة الشرائع" تطيح بوافدين سرقا مليون ريال

من شركة يعملان بها.. وأرشدا عن المبلغ

تلقت شرطة مكة المكرمة بلاغاً من إحدى الشركات بسرقة مليون ريال، وبعد عمليات البحث والتحري والاستدلال تمكنت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، من القبض على الجناة، وهما وافدان من الجنسية السريلانكية يعملان بنفس الشركة.

وأوضح سناب "الداخلية" أنه بسماع أقوالهما اعترفا بما نُسب إليهما، وأنهما أخفيا المليون ريال داخل علب كرتونية حيث أرشدا عن المبلغ المسروق، وأشعرت النيابة العامة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الشرائع" تطيح بوافدين سرقا مليون ريال
سبق

تلقت شرطة مكة المكرمة بلاغاً من إحدى الشركات بسرقة مليون ريال، وبعد عمليات البحث والتحري والاستدلال تمكنت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، من القبض على الجناة، وهما وافدان من الجنسية السريلانكية يعملان بنفس الشركة.

وأوضح سناب "الداخلية" أنه بسماع أقوالهما اعترفا بما نُسب إليهما، وأنهما أخفيا المليون ريال داخل علب كرتونية حيث أرشدا عن المبلغ المسروق، وأشعرت النيابة العامة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
09:58 PM

"شرطة الشرائع" تطيح بوافدين سرقا مليون ريال

من شركة يعملان بها.. وأرشدا عن المبلغ

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,830

تلقت شرطة مكة المكرمة بلاغاً من إحدى الشركات بسرقة مليون ريال، وبعد عمليات البحث والتحري والاستدلال تمكنت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، من القبض على الجناة، وهما وافدان من الجنسية السريلانكية يعملان بنفس الشركة.

وأوضح سناب "الداخلية" أنه بسماع أقوالهما اعترفا بما نُسب إليهما، وأنهما أخفيا المليون ريال داخل علب كرتونية حيث أرشدا عن المبلغ المسروق، وأشعرت النيابة العامة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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