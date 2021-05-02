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نائب أمير الشرقية: بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة

رعى توقيع اتفاقيات لجمعية "بناء" لتمكين الأمهات

أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، أن "المرأة السعودية تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية التي حصلت عليها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".

وأشار إلى المكاسب والإنجازات التي تحققت في شتى المجالات، وأسهمت في تمكين المواطنات، واستثمار طاقاتهن، وتعزيز مكانتهن، ومنحهن المزيد من الحقوق؛ ما أتاح للمرأة لعب دور مهم في التنمية تحقيقًا لرؤية 2030.

جاء ذلك خلال رعايته توقيع عدد من الاتفاقيات ضمن "مبادرة تمكين" بين جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية وشركة الجبر لتوفير سيارات للأمهات، إضافة لاتفاقيات مع عدد من التطبيقات، تضمنت تمكين الأمهات من العمل في التطبيقات، ومنحهن تسهيلات تُمكّنهن من النجاح، وتعزز مشاركتهن في سوق العمل.

وبارك سموه هذه الاتفاقيات. ومثَّل الجمعية في التوقيع المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس الإدارة، ومثَّل شركة الجبر عبدالسلام الجبر. وكذلك رعى اتفاقية مماثلة بين الجمعية وشركة ولاء للتأمين التعاوني، مثّلها تركي البريك، وتطبيق جاهز مثّله عبدالعزيز العمران، وتطبيق نعناع مثّله يزيد بن بصيص، وتطبيق شقردي مثّله عبدالعزيز الموسى.

وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي، المدير العام للجمعية، في كلمته خلال اللقاء أن جمعية بناء منذ انطلاقتها في عام ٢٠١٠ حرصت على إطلاق المبادرات التنموية التي تساهم في بناء شخصية اليتيم، وتمكينه، ودعم أسرته.

وأشاد الخالدي برعاية سمو نائب أمير الشرقية مبادرة تمكين، التي تساهم من خلالها الجمعية ضمن جهود القطاع غير الربحي في تحقيق مجموعة من مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي ترسم الخطى لمستقبل مزدهر لوطننا الغالي؛ إذ تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار "الخالدي" إلى أن "مبادرة تمكين تأتي لتكون إضافة جديدة لما بدأناه بهدف تمكين الأبناء والبنات والأمهات من شراء سيارة جديدة وملائمة لاحتياجاتهن؛ لتكون مصدر دخل جيد، ووسيلة تنقُّل آمنة، وتحقيق عوائد مالية من خلال العمل في تطبيقات توصيل الطلبات بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم الشركاء. وقد تفضَّل سموكم برعاية توقيع اتفاقيات التعاون مع شركة الجبر للسيارات شريكنا في توفير السيارات للمستفيدين والمستفيدات، وكذلك توقيع الاتفاقيات مع نخبة من التطبيقات الواعدة التي نتطلع للعمل معهم، ومن خلالهم يحقق المستفيد دخلاً جيدًا، نعظّم به القيمة، ونحقق الأثر في تمكينهم. وكما استطعنا تخفيض تكلفة الحصول على السيارة بنسبة ٤٢٪ من تكلفتها على المستفيدين فإننا بتعاون شركائنا سنعمل على مضاعفة دخل المستفيد بنسبة ٥٠٪ -بإذن الله- من خلال مبادرة تمكين".

وفي نهاية الحفل سلَّم سموه مفاتيح السيارات للأمهات، وكرم الجهات والشركات الداعمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الشرقية: بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة
سبق

أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، أن "المرأة السعودية تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية التي حصلت عليها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".

وأشار إلى المكاسب والإنجازات التي تحققت في شتى المجالات، وأسهمت في تمكين المواطنات، واستثمار طاقاتهن، وتعزيز مكانتهن، ومنحهن المزيد من الحقوق؛ ما أتاح للمرأة لعب دور مهم في التنمية تحقيقًا لرؤية 2030.

جاء ذلك خلال رعايته توقيع عدد من الاتفاقيات ضمن "مبادرة تمكين" بين جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية وشركة الجبر لتوفير سيارات للأمهات، إضافة لاتفاقيات مع عدد من التطبيقات، تضمنت تمكين الأمهات من العمل في التطبيقات، ومنحهن تسهيلات تُمكّنهن من النجاح، وتعزز مشاركتهن في سوق العمل.

وبارك سموه هذه الاتفاقيات. ومثَّل الجمعية في التوقيع المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس الإدارة، ومثَّل شركة الجبر عبدالسلام الجبر. وكذلك رعى اتفاقية مماثلة بين الجمعية وشركة ولاء للتأمين التعاوني، مثّلها تركي البريك، وتطبيق جاهز مثّله عبدالعزيز العمران، وتطبيق نعناع مثّله يزيد بن بصيص، وتطبيق شقردي مثّله عبدالعزيز الموسى.

وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي، المدير العام للجمعية، في كلمته خلال اللقاء أن جمعية بناء منذ انطلاقتها في عام ٢٠١٠ حرصت على إطلاق المبادرات التنموية التي تساهم في بناء شخصية اليتيم، وتمكينه، ودعم أسرته.

وأشاد الخالدي برعاية سمو نائب أمير الشرقية مبادرة تمكين، التي تساهم من خلالها الجمعية ضمن جهود القطاع غير الربحي في تحقيق مجموعة من مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي ترسم الخطى لمستقبل مزدهر لوطننا الغالي؛ إذ تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار "الخالدي" إلى أن "مبادرة تمكين تأتي لتكون إضافة جديدة لما بدأناه بهدف تمكين الأبناء والبنات والأمهات من شراء سيارة جديدة وملائمة لاحتياجاتهن؛ لتكون مصدر دخل جيد، ووسيلة تنقُّل آمنة، وتحقيق عوائد مالية من خلال العمل في تطبيقات توصيل الطلبات بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم الشركاء. وقد تفضَّل سموكم برعاية توقيع اتفاقيات التعاون مع شركة الجبر للسيارات شريكنا في توفير السيارات للمستفيدين والمستفيدات، وكذلك توقيع الاتفاقيات مع نخبة من التطبيقات الواعدة التي نتطلع للعمل معهم، ومن خلالهم يحقق المستفيد دخلاً جيدًا، نعظّم به القيمة، ونحقق الأثر في تمكينهم. وكما استطعنا تخفيض تكلفة الحصول على السيارة بنسبة ٤٢٪ من تكلفتها على المستفيدين فإننا بتعاون شركائنا سنعمل على مضاعفة دخل المستفيد بنسبة ٥٠٪ -بإذن الله- من خلال مبادرة تمكين".

وفي نهاية الحفل سلَّم سموه مفاتيح السيارات للأمهات، وكرم الجهات والشركات الداعمة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
10:56 PM

نائب أمير الشرقية: بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة

رعى توقيع اتفاقيات لجمعية "بناء" لتمكين الأمهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، أن "المرأة السعودية تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية التي حصلت عليها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".

وأشار إلى المكاسب والإنجازات التي تحققت في شتى المجالات، وأسهمت في تمكين المواطنات، واستثمار طاقاتهن، وتعزيز مكانتهن، ومنحهن المزيد من الحقوق؛ ما أتاح للمرأة لعب دور مهم في التنمية تحقيقًا لرؤية 2030.

جاء ذلك خلال رعايته توقيع عدد من الاتفاقيات ضمن "مبادرة تمكين" بين جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية وشركة الجبر لتوفير سيارات للأمهات، إضافة لاتفاقيات مع عدد من التطبيقات، تضمنت تمكين الأمهات من العمل في التطبيقات، ومنحهن تسهيلات تُمكّنهن من النجاح، وتعزز مشاركتهن في سوق العمل.

وبارك سموه هذه الاتفاقيات. ومثَّل الجمعية في التوقيع المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس الإدارة، ومثَّل شركة الجبر عبدالسلام الجبر. وكذلك رعى اتفاقية مماثلة بين الجمعية وشركة ولاء للتأمين التعاوني، مثّلها تركي البريك، وتطبيق جاهز مثّله عبدالعزيز العمران، وتطبيق نعناع مثّله يزيد بن بصيص، وتطبيق شقردي مثّله عبدالعزيز الموسى.

وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي، المدير العام للجمعية، في كلمته خلال اللقاء أن جمعية بناء منذ انطلاقتها في عام ٢٠١٠ حرصت على إطلاق المبادرات التنموية التي تساهم في بناء شخصية اليتيم، وتمكينه، ودعم أسرته.

وأشاد الخالدي برعاية سمو نائب أمير الشرقية مبادرة تمكين، التي تساهم من خلالها الجمعية ضمن جهود القطاع غير الربحي في تحقيق مجموعة من مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي ترسم الخطى لمستقبل مزدهر لوطننا الغالي؛ إذ تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار "الخالدي" إلى أن "مبادرة تمكين تأتي لتكون إضافة جديدة لما بدأناه بهدف تمكين الأبناء والبنات والأمهات من شراء سيارة جديدة وملائمة لاحتياجاتهن؛ لتكون مصدر دخل جيد، ووسيلة تنقُّل آمنة، وتحقيق عوائد مالية من خلال العمل في تطبيقات توصيل الطلبات بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم الشركاء. وقد تفضَّل سموكم برعاية توقيع اتفاقيات التعاون مع شركة الجبر للسيارات شريكنا في توفير السيارات للمستفيدين والمستفيدات، وكذلك توقيع الاتفاقيات مع نخبة من التطبيقات الواعدة التي نتطلع للعمل معهم، ومن خلالهم يحقق المستفيد دخلاً جيدًا، نعظّم به القيمة، ونحقق الأثر في تمكينهم. وكما استطعنا تخفيض تكلفة الحصول على السيارة بنسبة ٤٢٪ من تكلفتها على المستفيدين فإننا بتعاون شركائنا سنعمل على مضاعفة دخل المستفيد بنسبة ٥٠٪ -بإذن الله- من خلال مبادرة تمكين".

وفي نهاية الحفل سلَّم سموه مفاتيح السيارات للأمهات، وكرم الجهات والشركات الداعمة.

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