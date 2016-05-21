شهدت مدينة هامبورغ الألمانية واقعة غريبة، الاثنين، عندما نسي أب وأم جديدان، بطريق الخطأ، مولودهما الحديث في سيارة أجرة أقلتهم من المستشفى إلى المنزل. وقالت شرطة هامبورغ إن الزوجين أخرجا أخ الرضيع، وهو طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، من السيارة لكنهما نسيا الرضيع نفسه، ودفعا أجر السائق وودعاه. وبينما كانت سيارة الأجرة قد أمضت في طريقها، أدرك الزوجان أن شخصًا ما مفقود. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فشلت محاولة الأب بالوصول إلى سيارة الأجرة. أما السائق، الذي لم يكن على دراية بالرضيع النائم، فقد أوقف سيارته في مرآب تحت الأرض للذهاب لتناول طعام الغداء. وبينما كان يهم للخروج من عربته أعلن الرضيع عن وجوده. وسارع السائق بالاتصال بالشرطة التي جمعت شمل الطفل مع والديه.

زوجان نسيا رضيعهما في سيارة أجرة.. ماذا فعل السائق؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-21 شهدت مدينة هامبورغ الألمانية واقعة غريبة، الاثنين، عندما نسي أب وأم جديدان، بطريق الخطأ، مولودهما الحديث في سيارة أجرة أقلتهم من المستشفى إلى المنزل.



وقالت شرطة هامبورغ إن الزوجين أخرجا أخ الرضيع، وهو طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، من السيارة لكنهما نسيا الرضيع نفسه، ودفعا أجر السائق وودعاه.



وبينما كانت سيارة الأجرة قد أمضت في طريقها، أدرك الزوجان أن شخصًا ما مفقود.



وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فشلت محاولة الأب بالوصول إلى سيارة الأجرة. أما السائق، الذي لم يكن على دراية بالرضيع النائم، فقد أوقف سيارته في مرآب تحت الأرض للذهاب لتناول طعام الغداء.



وبينما كان يهم للخروج من عربته أعلن الرضيع عن وجوده. وسارع السائق بالاتصال بالشرطة التي جمعت شمل الطفل مع والديه.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 02:25 PM

زوجان نسيا رضيعهما في سيارة أجرة.. ماذا فعل السائق؟ التاكسي كان يقلهم مع مولودهما الحديث من المستشفى للمنزل





A A A





26 مشاركة

شهدت مدينة هامبورغ الألمانية واقعة غريبة، الاثنين، عندما نسي أب وأم جديدان، بطريق الخطأ، مولودهما الحديث في سيارة أجرة أقلتهم من المستشفى إلى المنزل.



وقالت شرطة هامبورغ إن الزوجين أخرجا أخ الرضيع، وهو طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، من السيارة لكنهما نسيا الرضيع نفسه، ودفعا أجر السائق وودعاه.



وبينما كانت سيارة الأجرة قد أمضت في طريقها، أدرك الزوجان أن شخصًا ما مفقود.



وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فشلت محاولة الأب بالوصول إلى سيارة الأجرة. أما السائق، الذي لم يكن على دراية بالرضيع النائم، فقد أوقف سيارته في مرآب تحت الأرض للذهاب لتناول طعام الغداء.



وبينما كان يهم للخروج من عربته أعلن الرضيع عن وجوده. وسارع السائق بالاتصال بالشرطة التي جمعت شمل الطفل مع والديه.