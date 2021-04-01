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بطريرك لبنان يتهم "حزب الله" بإبقاء البلاد في حالة حرب

انتقد تورطه في سوريا والعراق واليمن

اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، مليشيا حزب الله، بإبقاء لبنان في حالة حرب، واحتكار قرار الحرب والسلام في البلاد، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم (الخميس).

وخاطب "الراعي" "حزب الله" في مقطع فيديو مقتطع من مكالمة على تطبيق "زووم" مع لبنانيين في المهجر، قائلاً : "لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟".

وأضاف: "هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً بأنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة".

وتابع "الراعي" بالقول: "ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك".

وبين البطريرك الماروني أن مؤيدين لـ"حزب الله" أصبحوا ضد استمرار احتكاره للسلاح، ولم يعودوا يتحملون الجوع والعوز.

واختتم "الراعي" خطابه إلى "حزب الله" بالقول: "لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بطريرك لبنان يتهم "حزب الله" بإبقاء البلاد في حالة حرب
سبق

اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، مليشيا حزب الله، بإبقاء لبنان في حالة حرب، واحتكار قرار الحرب والسلام في البلاد، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم (الخميس).

وخاطب "الراعي" "حزب الله" في مقطع فيديو مقتطع من مكالمة على تطبيق "زووم" مع لبنانيين في المهجر، قائلاً : "لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟".

وأضاف: "هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً بأنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة".

وتابع "الراعي" بالقول: "ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك".

وبين البطريرك الماروني أن مؤيدين لـ"حزب الله" أصبحوا ضد استمرار احتكاره للسلاح، ولم يعودوا يتحملون الجوع والعوز.

واختتم "الراعي" خطابه إلى "حزب الله" بالقول: "لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان".

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
03:34 PM

بطريرك لبنان يتهم "حزب الله" بإبقاء البلاد في حالة حرب

انتقد تورطه في سوريا والعراق واليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، مليشيا حزب الله، بإبقاء لبنان في حالة حرب، واحتكار قرار الحرب والسلام في البلاد، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم (الخميس).

وخاطب "الراعي" "حزب الله" في مقطع فيديو مقتطع من مكالمة على تطبيق "زووم" مع لبنانيين في المهجر، قائلاً : "لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟".

وأضاف: "هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً بأنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة".

وتابع "الراعي" بالقول: "ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك".

وبين البطريرك الماروني أن مؤيدين لـ"حزب الله" أصبحوا ضد استمرار احتكاره للسلاح، ولم يعودوا يتحملون الجوع والعوز.

واختتم "الراعي" خطابه إلى "حزب الله" بالقول: "لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان".

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