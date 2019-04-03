الطيران المدني: مشاركة المسافر في تحسين الخدمات شرط أساسي للوصول للعالمية

واصل مؤتمر الطيران المدني الدولي، فعالياته بالرياض.. وضمن تلك الفعليات أقيمت ورشة حوارية لمناقشة تجربة المسافرين وأهمية دور هيئات الطيران المدني في ذلك، وأهمية التواصل العالمي بين الهيئات المختلفة في مختلف المطارات لتحسين تجربة المسافرين بشكل عام، وحرص المطارات على تطوير بنيتها التحتية وفقًا لمعايير الجودة لتحسين مستويات الخدمة والكفاءة التشغيلية.

وشارك في الجلسة مدير عام الجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة الطيران المدني المهندس عبدالعزيز الدهمش، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض مساعد الداوود، ونائب رئيس المبيعات والتسويق في مطار ميونخ الدولي لورينزو دي لورينو، ودونالد هنتر مستشار في مجال الطيران المدني.

وفي كلمته أكد المهندس "الدهمش" أن تحسين أداء المطارات هو أحد أهداف الهيئة العامة للطيران المدني، وهناك 19 مؤشرًا في 5 مجالات لتحسين تجربة المسافر ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المرجوة في هذا المجال، كذلك بناء الحد الأدنى المطلوب من المعايير ومؤشرات قياس الأداء المتعلقة بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين علاوة على ضمان الامتثال للمعايير العالمية فيما يخص جودة الخدمات المقدمة للمسافر، وبناء ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة الخدمات في المطارات، وقياس رضا المسافرين.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على إشراك المسافرين وأصحاب العلاقة عن طريق عقد الورش وجمع وتحليل ملاحظاتهم ومرئياتهم، التي يقدمونها عبر مختلف قنوات التواصل؛ مثل الاستبيانات، وبناء ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة الخدمات في المطارات، وقياس رضا المسافرين، إضافة إلى إشراك أصحاب العلاقة والمستفيدين في تحسين الخدمات للوصول إلى العالمية.