"تعليم صبيا" يحتفي باليوم الوطني الـ 91 برعاية أمير جازان بالنيابة

"الخرمي": اليوم فرصة لتذكر الرجال المخلصين الذين أسسوا هذا الكيان العظيم

برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز احتفت إدارة تعليم صبيا باليوم الوطني ٩١، بحضور وكيل الإمارة المساعد للحقوق المكلف سعيد بن مناحي الخنفري، حيث ضم الاحتفاء معرضا فنيا مصاحبا ضم ٣٠ لوحة تجسد الولاء والانتماء للوطن، إضافة إلى عرض منجزات الإدارة النوعية في جميع المجالات على مستوى الوزارة والمستوى العربي والإقليمي.

وتضمن الحفل عدة فقرات شملت استهلالا ترحيبيا وتحية وسلاما للوطن وقيادته قدمته الطالبة شروق الذيبي من ابتدائية صبيا السادسة، وفيديو "هي لنا دار" يحكي قصة الإنجازات الوطنية، ونجاح المملكة في إدارة أزمة كورونا، ودور وزارة التعليم في استمرار العملية التعليمية، وقصيدة وطنية للشاعر موسى الشافعي بعنوان (حروف راقصة) إهداء إلى مقام الوطن الغالي، وفقرة "كلنا وطن" تترجم مشاعر الميدان التعليمي، تلاه أوبريت وطني قصة من التاريخ عبر ٨ لوحات وطنية غنائية تسرد قصة التأسيس وتوحيد البلاد، وتطور المملكة وتسارع عجلة التنمية في عهد القيادة الرشيدة.

ورفع مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي- باسم منسوبي ومنسوبات تعليم صبيا- أسمى التهاني في ذكرى اليوم الوطني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان، ولأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ولنائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وأكد الدكتور "الخرمي" على أن اليوم الوطني فرصة لتذكر أولئك الرجال المخلصين الذين أسسوا هذا الكيان العظيم، وأشاد بالنجاحات التي تحققت منذ عهد المؤسس والتنمية المستمرة في عهد الملوك من بعده، وصولا للعهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي حظي التعليم على يديه باهتمام كبير وإنجازات دولية لوزارة التعليم.

وأشار الدكتور "الخرمي" إلى دور إدارات التعليم في غرس القيم الوطنية والانتماء للوطن، والولاء للقيادة في نفوس الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، وثمن رعاية سمو أمير جازان بالنيابة لهذا الحفل، مقدما شكره لوكيل الإمارة المساعد للحقوق لحضوره، ولمحافظ صبيا الدكتور سلطان بن منيخر، والزملاء في الإدارة الذين ساهموا في إنجاح هذه الحفل.

وفي ختام حفل الاحتفاء، كرم وكيل الإمارة المساعد للحقوق اللجان العاملة والمشاركين في المعرض الفني من أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس وسلمهم الدروع التكريمية بهذه المناسبة.

حضر الحفل محافظ صبيا الدكتور سلطان بن منيخر وعدد من القيادات الأمنية ومدراء الدوائر الحكومية في المنطقة.