النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بأساليب حديثة.. متحفا "جبل النور" و"ثور" يحتضنان حياة المصطفى بمكة

يقعان على مساحة إجمالية تقدر بـ192 ألف م2 ويشتملان على صالات كبيرة

يسير العمل في مشروع إنشاء المركزين الحضاريين والثقافيين؛ متحف الوحي في "جبل النور" و"متحف الهجرة في جبل ثور" بمكة المكرمة، وفق خطة زمنية مدروسة.

ويشكّل المركزان مَعْلماً من المعالم المهمة التي تحتضنهما العاصمة المقدسة لخدمة السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بأحدث الأساليب والتقنيات؛ حيث يقعان على مساحة إجمالية تقدر بـ192 ألف م2 ويشتملان على صالات كبيرة لعرض السيرة النبوية، وعدد من الأجنحة لمشاهدة معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة.

وقد تفقّد أمين العاصمة المقدسة، اليوم، المتحفين المنفذين من شركة "سمايا" الاستثمارية؛ ويهدفان إلى تعريف الزوار عن تاريخ البعثة النبوية، ويتضمنان عرضاً لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية حديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام في إرثٍ تاريخي عظيم.

ويحتوي المركزان على منطقة البلازا ومصلى ومواقف للحافلات ومحلات تجارية ومطاعم ومناطق جلوس للزوار، إضافةً إلى معرض الوحي ومتحف للقرآن الكريم بمتحف جبل النور، ومعرض الهجرة والقبة السماوية بمتحف الهجرة بجبل ثور، والعديد من الأنشطة المختلفة ليكون المركزان مصدر إشعاع عالمي حضاري.

جبل النور مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بأساليب حديثة.. متحفا "جبل النور" و"ثور" يحتضنان حياة المصطفى بمكة
سبق

يسير العمل في مشروع إنشاء المركزين الحضاريين والثقافيين؛ متحف الوحي في "جبل النور" و"متحف الهجرة في جبل ثور" بمكة المكرمة، وفق خطة زمنية مدروسة.

ويشكّل المركزان مَعْلماً من المعالم المهمة التي تحتضنهما العاصمة المقدسة لخدمة السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بأحدث الأساليب والتقنيات؛ حيث يقعان على مساحة إجمالية تقدر بـ192 ألف م2 ويشتملان على صالات كبيرة لعرض السيرة النبوية، وعدد من الأجنحة لمشاهدة معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة.

وقد تفقّد أمين العاصمة المقدسة، اليوم، المتحفين المنفذين من شركة "سمايا" الاستثمارية؛ ويهدفان إلى تعريف الزوار عن تاريخ البعثة النبوية، ويتضمنان عرضاً لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية حديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام في إرثٍ تاريخي عظيم.

ويحتوي المركزان على منطقة البلازا ومصلى ومواقف للحافلات ومحلات تجارية ومطاعم ومناطق جلوس للزوار، إضافةً إلى معرض الوحي ومتحف للقرآن الكريم بمتحف جبل النور، ومعرض الهجرة والقبة السماوية بمتحف الهجرة بجبل ثور، والعديد من الأنشطة المختلفة ليكون المركزان مصدر إشعاع عالمي حضاري.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
04:36 PM

بأساليب حديثة.. متحفا "جبل النور" و"ثور" يحتضنان حياة المصطفى بمكة

يقعان على مساحة إجمالية تقدر بـ192 ألف م2 ويشتملان على صالات كبيرة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,549

يسير العمل في مشروع إنشاء المركزين الحضاريين والثقافيين؛ متحف الوحي في "جبل النور" و"متحف الهجرة في جبل ثور" بمكة المكرمة، وفق خطة زمنية مدروسة.

ويشكّل المركزان مَعْلماً من المعالم المهمة التي تحتضنهما العاصمة المقدسة لخدمة السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بأحدث الأساليب والتقنيات؛ حيث يقعان على مساحة إجمالية تقدر بـ192 ألف م2 ويشتملان على صالات كبيرة لعرض السيرة النبوية، وعدد من الأجنحة لمشاهدة معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة.

وقد تفقّد أمين العاصمة المقدسة، اليوم، المتحفين المنفذين من شركة "سمايا" الاستثمارية؛ ويهدفان إلى تعريف الزوار عن تاريخ البعثة النبوية، ويتضمنان عرضاً لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية حديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام في إرثٍ تاريخي عظيم.

ويحتوي المركزان على منطقة البلازا ومصلى ومواقف للحافلات ومحلات تجارية ومطاعم ومناطق جلوس للزوار، إضافةً إلى معرض الوحي ومتحف للقرآن الكريم بمتحف جبل النور، ومعرض الهجرة والقبة السماوية بمتحف الهجرة بجبل ثور، والعديد من الأنشطة المختلفة ليكون المركزان مصدر إشعاع عالمي حضاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,096
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,058
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,419

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة