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الأمم المتحدة: تعتيم الحوثيين على انتشار كورونا يؤثر على تقييم خطورة الوضع

غراندي: سنعمل بالشراكة مع الحكومة لوضع اليمن على رأس أولويات المساعدات الدولية

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي من التعتيم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت ليز غراندي خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، وضم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الطف موساني: إن هذه السياسة من شأنها أن تؤثر على تقييم المجتمع الدولي لخطورة الوضع وضرورة تقديم مساعدات عاجلة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن وباء كورونا بدأ بالتفشي في اليمن بصورة سريعة ونوهت في السياق بشفافية الحكومة اليمنية في إعلانها عن الحالات المصابة ما يساعد على اتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي أن الأمم المتحدة ستعمل بالشراكة مع الحكومة لوضع اليمن على رأس أولويات المساعدات الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المساعدات ستوفر خلال المرحلة القادمة.

وذكرت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة لديها عدد من المقترحات بشأن إشراك منظمات وقطاع خاص في دعم القطاع الصحي إداريًا وماديًا وبما يحقق نتائج تستجيب للأوضاع الإنسانية الملحة في اليمن.

ميليشيا الحوثي الإرهابية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمم المتحدة: تعتيم الحوثيين على انتشار كورونا يؤثر على تقييم خطورة الوضع
سبق

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي من التعتيم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت ليز غراندي خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، وضم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الطف موساني: إن هذه السياسة من شأنها أن تؤثر على تقييم المجتمع الدولي لخطورة الوضع وضرورة تقديم مساعدات عاجلة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن وباء كورونا بدأ بالتفشي في اليمن بصورة سريعة ونوهت في السياق بشفافية الحكومة اليمنية في إعلانها عن الحالات المصابة ما يساعد على اتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي أن الأمم المتحدة ستعمل بالشراكة مع الحكومة لوضع اليمن على رأس أولويات المساعدات الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المساعدات ستوفر خلال المرحلة القادمة.

وذكرت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة لديها عدد من المقترحات بشأن إشراك منظمات وقطاع خاص في دعم القطاع الصحي إداريًا وماديًا وبما يحقق نتائج تستجيب للأوضاع الإنسانية الملحة في اليمن.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:17 PM

الأمم المتحدة: تعتيم الحوثيين على انتشار كورونا يؤثر على تقييم خطورة الوضع

غراندي: سنعمل بالشراكة مع الحكومة لوضع اليمن على رأس أولويات المساعدات الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي من التعتيم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت ليز غراندي خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، وضم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الطف موساني: إن هذه السياسة من شأنها أن تؤثر على تقييم المجتمع الدولي لخطورة الوضع وضرورة تقديم مساعدات عاجلة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن وباء كورونا بدأ بالتفشي في اليمن بصورة سريعة ونوهت في السياق بشفافية الحكومة اليمنية في إعلانها عن الحالات المصابة ما يساعد على اتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي أن الأمم المتحدة ستعمل بالشراكة مع الحكومة لوضع اليمن على رأس أولويات المساعدات الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المساعدات ستوفر خلال المرحلة القادمة.

وذكرت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة لديها عدد من المقترحات بشأن إشراك منظمات وقطاع خاص في دعم القطاع الصحي إداريًا وماديًا وبما يحقق نتائج تستجيب للأوضاع الإنسانية الملحة في اليمن.

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