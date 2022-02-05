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"المعلمي": تحديث في إجراءات استقبال السعوديين القادمين إلى النرويج.. وهنا التفاصيل

بعد إعلان الحكومة النرويجية مطلع فبراير رفع معظم الإجراءات الاحترازية

كشفت أمال المعلمي، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج، عن تحديث في إجراءات استقبال السعوديين القادمين إلى النرويج.

وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

- لدخول النرويج مباشرة من المملكة يجب أن تكون تأشيرة الشينغن ممنوحة من سفارة النرويج وليست دولة أخرى.

- إذا كان المسافر لدية تأشيرة شينغن من دولة غير النرويج، ويرغب بالسفر إلى النرويج؛ يجب أن يدخل الدولة التي منحته التأشيرة أولا، ثم يسافر إلى النرويج.

- بجب البقاء في الدولة المانحة لتأشيرة شينغن لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وأشارت "المعلمي" في تغريدة على حسابها إلى أن هذا التنبيه يأتي حرصاً على عدم تعرضهم للتوقيف في المطار والمساءلة، وربما لا يسمح لهم بالدخول إلى النرويج التي أعلنت رفع معظم الإجراءات الاحترازية والعودة.

وكانت الحكومة النرويجية أعلنت مطلع فبراير الحالي رفع معظم الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وعوده الحياة لطبيعتها.

النرويج سفارة السعودية بالنرويج شينغن

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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"المعلمي": تحديث في إجراءات استقبال السعوديين القادمين إلى النرويج.. وهنا التفاصيل
سبق

كشفت أمال المعلمي، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج، عن تحديث في إجراءات استقبال السعوديين القادمين إلى النرويج.

وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

- لدخول النرويج مباشرة من المملكة يجب أن تكون تأشيرة الشينغن ممنوحة من سفارة النرويج وليست دولة أخرى.

- إذا كان المسافر لدية تأشيرة شينغن من دولة غير النرويج، ويرغب بالسفر إلى النرويج؛ يجب أن يدخل الدولة التي منحته التأشيرة أولا، ثم يسافر إلى النرويج.

- بجب البقاء في الدولة المانحة لتأشيرة شينغن لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وأشارت "المعلمي" في تغريدة على حسابها إلى أن هذا التنبيه يأتي حرصاً على عدم تعرضهم للتوقيف في المطار والمساءلة، وربما لا يسمح لهم بالدخول إلى النرويج التي أعلنت رفع معظم الإجراءات الاحترازية والعودة.

وكانت الحكومة النرويجية أعلنت مطلع فبراير الحالي رفع معظم الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وعوده الحياة لطبيعتها.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
08:02 PM

"المعلمي": تحديث في إجراءات استقبال السعوديين القادمين إلى النرويج.. وهنا التفاصيل

بعد إعلان الحكومة النرويجية مطلع فبراير رفع معظم الإجراءات الاحترازية

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,042

كشفت أمال المعلمي، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج، عن تحديث في إجراءات استقبال السعوديين القادمين إلى النرويج.

وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

- لدخول النرويج مباشرة من المملكة يجب أن تكون تأشيرة الشينغن ممنوحة من سفارة النرويج وليست دولة أخرى.

- إذا كان المسافر لدية تأشيرة شينغن من دولة غير النرويج، ويرغب بالسفر إلى النرويج؛ يجب أن يدخل الدولة التي منحته التأشيرة أولا، ثم يسافر إلى النرويج.

- بجب البقاء في الدولة المانحة لتأشيرة شينغن لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وأشارت "المعلمي" في تغريدة على حسابها إلى أن هذا التنبيه يأتي حرصاً على عدم تعرضهم للتوقيف في المطار والمساءلة، وربما لا يسمح لهم بالدخول إلى النرويج التي أعلنت رفع معظم الإجراءات الاحترازية والعودة.

وكانت الحكومة النرويجية أعلنت مطلع فبراير الحالي رفع معظم الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وعوده الحياة لطبيعتها.

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