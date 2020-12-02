أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 13,626,022 والوفيات 269,763 شخصًا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.
أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-12-02
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
10:52 PM
أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 13,626,022 والوفيات 269,763 شخصًا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.