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"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 13,626,022 والوفيات 269,763 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.

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أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
10:52 PM

أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 13,626,022 والوفيات 269,763 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.

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