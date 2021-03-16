هل يتم السماح بالخيم الرمضانية هذا العام؟! .. مصادر تجيب

الموافقة تتم بشروط دقيقة قد تصدر خلال أسبوع من الآن

تتميز المملكة في رمضان بأجواء احتفالية بقدوم الشهر الفضيل؛ ومنها وجود الخيم الرمضانية بالفنادق والصالات المهيأة لذلك والمصممة خصيصاً لهذا الشهر الكريم ووسط أجواء رمضانية مميزة يغلب عليها الطابع التراثي السعودي.

فهل سيتم السماح بإقامة الخيم الرمضانية هذا العام بعد توقفها العام الماضي بسبب الجائحة؛ تؤكد مصادر "سبق" أنه جار الموافقة على إقامة الخيم الرمضانية بشروط محددة قد تصدر خلال أسبوع من الآن.

يأتي هذا في حين ذكرت مصادر أخرى أنه لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بمنح تصاريح الخيام الرمضانية وسفر الإفطار لعام 2021، والتي تنظم سنوياً خلال شهر رمضان.

يذكر أن وزارة السياحة السعودية تضع الصحة والسلامة للمواطن والمقيم أحد أهم أولوياتها، وتحث على الالتزام بالتوجيهات الاحترازية كمسؤولية اجتماعية لضمان الصحة والسلامة العامة.