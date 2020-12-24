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"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم كسوة الشتاء للمحتاجين في لبنان

المركز يدشن مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بـ"ثمود ورماه بحضرموت"

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء 2020 للمحتاجين في لبنان.

ووزع المركز أمس 3.168 بطانية و 1.584 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت و صيدا والعيرونية ودده الكورة والبترون، استفاد منها 7.920 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.

من ناحية أخرى دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بمديريتي ثمود ورماه بمحافظة حضرموت.

ويشمل المشروع تقديم ثمانية معامل حاسوب، وأربعة معامل علوم، ومقاعد دراسية مزدوجة بعدد 147 مقعدا، وحقائب مدرسية مع مستلزماتها عدد 1,668 حقيبة، و32 حقيبة وسائل تعليمية.

وأشاد المدير العام لمديرية ثمود بدور المملكة الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجاه اليمن وشعبه، منوها بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة هذا المشروع التعليمي المهم الذي سيسهم في تأهيل وبناء قدرات الطلاب في التحصيل العلمي.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات التعليمية التي ينفذها المركز لدعم الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات والمدن اليمنية.

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم كسوة الشتاء للمحتاجين في لبنان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء 2020 للمحتاجين في لبنان.

ووزع المركز أمس 3.168 بطانية و 1.584 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت و صيدا والعيرونية ودده الكورة والبترون، استفاد منها 7.920 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.

من ناحية أخرى دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بمديريتي ثمود ورماه بمحافظة حضرموت.

ويشمل المشروع تقديم ثمانية معامل حاسوب، وأربعة معامل علوم، ومقاعد دراسية مزدوجة بعدد 147 مقعدا، وحقائب مدرسية مع مستلزماتها عدد 1,668 حقيبة، و32 حقيبة وسائل تعليمية.

وأشاد المدير العام لمديرية ثمود بدور المملكة الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجاه اليمن وشعبه، منوها بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة هذا المشروع التعليمي المهم الذي سيسهم في تأهيل وبناء قدرات الطلاب في التحصيل العلمي.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات التعليمية التي ينفذها المركز لدعم الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات والمدن اليمنية.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
03:56 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم كسوة الشتاء للمحتاجين في لبنان

المركز يدشن مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بـ"ثمود ورماه بحضرموت"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء 2020 للمحتاجين في لبنان.

ووزع المركز أمس 3.168 بطانية و 1.584 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت و صيدا والعيرونية ودده الكورة والبترون، استفاد منها 7.920 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.

من ناحية أخرى دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بمديريتي ثمود ورماه بمحافظة حضرموت.

ويشمل المشروع تقديم ثمانية معامل حاسوب، وأربعة معامل علوم، ومقاعد دراسية مزدوجة بعدد 147 مقعدا، وحقائب مدرسية مع مستلزماتها عدد 1,668 حقيبة، و32 حقيبة وسائل تعليمية.

وأشاد المدير العام لمديرية ثمود بدور المملكة الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجاه اليمن وشعبه، منوها بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة هذا المشروع التعليمي المهم الذي سيسهم في تأهيل وبناء قدرات الطلاب في التحصيل العلمي.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات التعليمية التي ينفذها المركز لدعم الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات والمدن اليمنية.

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