متحدث الصحة: الحديث عن الجرعة "الرابعة" ضد كورونا لا يزال مبكرًا

أكد أن التوصيات بعددها يخرج من مختصين وعلماء

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحديث عن الجرعة "الرابعة" ضد فيروس كورونا لا يزال مبكراً.

وأوضح أن قضية إعطاء الجرعات الأولى والثانية والتوصية بالجرعات التنشيطية الثالثة ليست عبثية ولا تجريبية، وإنما هي وفق توصيات من هيئات مختصة ومن لجان وطنية يوجد بها خبراء وعلماء نثق بهم، ولا يصدرون توصياتهم منفردين، وإنما من منطلق أبحاث ودراسات علمية لحماية المجتمع.

جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر اليوم الأحد، الخاص بالكشف عن مستجدات كورونا (كوفيد 19)، مضيفاً: "نحن في مراحل هامة في مواجهة الجائحة".

وشدد على أن استكمال الجرعتين من اللقاح من أجل التحصين مهم جداً لحماية الأفراد والمجتمع، وعلى أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تجاوز 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية لتعزيز المناعة لتبقى في أعلى مستوياتها.

واعتبر متحدث الصحة أن الحديث عن جرعات إضافية تنشيطية موسمية من لقاح كورونا مثل اللقاح ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية ما يزال مبكرًا، مضيفاً: "هي دراسات مبدئية وأولية وتعليقات مبكرة جداً"، داعيًا في هذا الصدد الجميع إلى عدم الانشغال بها وإعطائها أكثر من حجمها من الاهتمام في هذه المرحلة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إعطاء أكثر من (48,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت عبر وسم ‏#خذ_الخطوة إلى أخذ اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي.

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