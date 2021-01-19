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زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب إقليم سان خوان بالأرجنتين

لم تَرِد معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم سان خوان بالأرجنتين.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على بُعد 36 كيلومترًا جنوب غرب مقاطعة بوسيتو في مقاطعة سان خوان، وعلى عُمق 11 كيلومترًا، مضيفًا أنه لم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.

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زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب إقليم سان خوان بالأرجنتين
سبق

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم سان خوان بالأرجنتين.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على بُعد 36 كيلومترًا جنوب غرب مقاطعة بوسيتو في مقاطعة سان خوان، وعلى عُمق 11 كيلومترًا، مضيفًا أنه لم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
08:16 AM

زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب إقليم سان خوان بالأرجنتين

لم تَرِد معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم سان خوان بالأرجنتين.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على بُعد 36 كيلومترًا جنوب غرب مقاطعة بوسيتو في مقاطعة سان خوان، وعلى عُمق 11 كيلومترًا، مضيفًا أنه لم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.

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