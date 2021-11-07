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جيش الاحتلال يصنف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية على أنها "إرهابية"

منظمات دولية وإسرائيلية استنكرت القرار

صادق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على قرارات تصنيف ست مؤسسات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"؛ الأمر الذي يجعلها "غير قانونية"؛ ويُعقِّد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

ووقَّع قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الذي جاء فيه أن "هذه المنظمات غير قانونية؛ لأنها جزء من الجبهة الشعبية، وتعرِّض أمن الدولة للخطر"، وفقًا لـ"فرانس 24".

والمؤسسات التي صنَّفها جيش الاحتلال هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

واستنكرت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات إسرائيلية غير حكومية، القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات، ويؤثر على توفير الدعم المالي، الذي يمر من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وغيرها من العراقيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن في الـ22 من الشهر المنصرم وضع ست منظمات فلسطينية غير حكومية، بينها مؤسستا الحق والضمير العاملتان في مجال حقوق الإنسان، على القائمة السوداء بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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جيش الاحتلال يصنف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية على أنها "إرهابية"
سبق

صادق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على قرارات تصنيف ست مؤسسات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"؛ الأمر الذي يجعلها "غير قانونية"؛ ويُعقِّد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

ووقَّع قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الذي جاء فيه أن "هذه المنظمات غير قانونية؛ لأنها جزء من الجبهة الشعبية، وتعرِّض أمن الدولة للخطر"، وفقًا لـ"فرانس 24".

والمؤسسات التي صنَّفها جيش الاحتلال هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

واستنكرت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات إسرائيلية غير حكومية، القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات، ويؤثر على توفير الدعم المالي، الذي يمر من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وغيرها من العراقيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن في الـ22 من الشهر المنصرم وضع ست منظمات فلسطينية غير حكومية، بينها مؤسستا الحق والضمير العاملتان في مجال حقوق الإنسان، على القائمة السوداء بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
08:38 PM

جيش الاحتلال يصنف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية على أنها "إرهابية"

منظمات دولية وإسرائيلية استنكرت القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على قرارات تصنيف ست مؤسسات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"؛ الأمر الذي يجعلها "غير قانونية"؛ ويُعقِّد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

ووقَّع قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الذي جاء فيه أن "هذه المنظمات غير قانونية؛ لأنها جزء من الجبهة الشعبية، وتعرِّض أمن الدولة للخطر"، وفقًا لـ"فرانس 24".

والمؤسسات التي صنَّفها جيش الاحتلال هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

واستنكرت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات إسرائيلية غير حكومية، القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات، ويؤثر على توفير الدعم المالي، الذي يمر من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وغيرها من العراقيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن في الـ22 من الشهر المنصرم وضع ست منظمات فلسطينية غير حكومية، بينها مؤسستا الحق والضمير العاملتان في مجال حقوق الإنسان، على القائمة السوداء بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

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