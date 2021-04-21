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في اتصال برئيس النادي.. "المسحل" يطمئن على منسوبي "النصر" المصابين بكورونا

أكد حرص اتحاد كرة القدم على تقديم الدعم الكامل للأندية السعودية كافة

أجرى ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتصالاً هاتفيًّا برئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر؛ وذلك للاطمئنان على منسوبي الفريق الذين تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب "المسحل" عن خالص تمنياته بالشفاء للمصابين بفيروس كورونا، وعودتهم سريعًا للمشاركة مع فريقهم بالمباريات المتبقية من منافسات البطولة.

وأكد "المسحل" حرص الاتحاد على تقديم الدعم الكامل للأندية السعودية المشاركة كافة؛ لتحقيق النتائج الإيجابية، وحجز مقاعد الأدوار التالية من دوري الأبطال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في اتصال برئيس النادي.. "المسحل" يطمئن على منسوبي "النصر" المصابين بكورونا
سبق

أجرى ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتصالاً هاتفيًّا برئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر؛ وذلك للاطمئنان على منسوبي الفريق الذين تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب "المسحل" عن خالص تمنياته بالشفاء للمصابين بفيروس كورونا، وعودتهم سريعًا للمشاركة مع فريقهم بالمباريات المتبقية من منافسات البطولة.

وأكد "المسحل" حرص الاتحاد على تقديم الدعم الكامل للأندية السعودية المشاركة كافة؛ لتحقيق النتائج الإيجابية، وحجز مقاعد الأدوار التالية من دوري الأبطال.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
01:00 AM

في اتصال برئيس النادي.. "المسحل" يطمئن على منسوبي "النصر" المصابين بكورونا

أكد حرص اتحاد كرة القدم على تقديم الدعم الكامل للأندية السعودية كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتصالاً هاتفيًّا برئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر؛ وذلك للاطمئنان على منسوبي الفريق الذين تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب "المسحل" عن خالص تمنياته بالشفاء للمصابين بفيروس كورونا، وعودتهم سريعًا للمشاركة مع فريقهم بالمباريات المتبقية من منافسات البطولة.

وأكد "المسحل" حرص الاتحاد على تقديم الدعم الكامل للأندية السعودية المشاركة كافة؛ لتحقيق النتائج الإيجابية، وحجز مقاعد الأدوار التالية من دوري الأبطال.

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