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دوري الأولى: التعادل يخيم على مواجهة جدة والقادسية

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة فريقي القادسية وجدة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.
وافتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 74 بوساطة اللاعب آندي كيو، قبل أن يدرك جدة التعادل عن طريق نايف السيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، لترفع نتيجة المباراة رصيد القادسية إلى 25 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما وصل رصيد جدة إلى 15 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وتُقام 4 مباريات أخرى غدًا، تجمع الشعلة مع الطائي، والبكيرية مع الثقبة، ونجران أمام الجيل، والعين مع المجزل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأولى: التعادل يخيم على مواجهة جدة والقادسية
سبق

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة فريقي القادسية وجدة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.
وافتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 74 بوساطة اللاعب آندي كيو، قبل أن يدرك جدة التعادل عن طريق نايف السيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، لترفع نتيجة المباراة رصيد القادسية إلى 25 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما وصل رصيد جدة إلى 15 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وتُقام 4 مباريات أخرى غدًا، تجمع الشعلة مع الطائي، والبكيرية مع الثقبة، ونجران أمام الجيل، والعين مع المجزل.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:22 PM

دوري الأولى: التعادل يخيم على مواجهة جدة والقادسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة فريقي القادسية وجدة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.
وافتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 74 بوساطة اللاعب آندي كيو، قبل أن يدرك جدة التعادل عن طريق نايف السيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، لترفع نتيجة المباراة رصيد القادسية إلى 25 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما وصل رصيد جدة إلى 15 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وتُقام 4 مباريات أخرى غدًا، تجمع الشعلة مع الطائي، والبكيرية مع الثقبة، ونجران أمام الجيل، والعين مع المجزل.

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