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تجاوز "اتحاد النسور".. "شعلة الشرقية" يتوج بدرع الدوري النسائي

تُوج فريق "شعلة الشرقية" النسائي بدرع بطل دوري المنطقة الشرقية، بعد اختتامه المنافسات بفوز ساحق على "اتحاد النسور" بنتيجة (0- 11) في اللقاء الأخير الذي جمعهما على أرض ملعب نادي النهضة بالدمام.

وسيطرت لاعبات "شعلة الشرقية" على جوائز الأفضلية بتحقيق لقب هداف الدوري وأفضل حارس مرمى.

وفي تشابه لافت في نتائج النهائيات، انتصر "المملكة النسائي" وصيف دوري المنطقة الشرقية، على نظيره "الواحة" في آخر مبارياته بالنتيجة نفسها (11- 0).

وفي المنطقة الوسطى، تمسك "اليمامة" بالصدارة إثر فوزه على "الهمة "بـسبعة أهداف مقابل لا شيء.

كما شهد ملعب جامعة الأميرة نورة في اليوم نفسه، الجمعة، أول انتصار لفريق "اتحاد الرياض" في أولى مباريات الجولة السادسة من دوري المنطقة الوسطى، على نظيره "السهام الزرقاء" بنتيجة (2- 1).

وانتهى اللقاء الذي جمع بين فريقيْ "سما" و"التحدي" في ملعب معهد إعداد القادة بالرياض بفوز الثاني بهدفين مقابل هدف وحيد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تجاوز "اتحاد النسور".. "شعلة الشرقية" يتوج بدرع الدوري النسائي
سبق

تُوج فريق "شعلة الشرقية" النسائي بدرع بطل دوري المنطقة الشرقية، بعد اختتامه المنافسات بفوز ساحق على "اتحاد النسور" بنتيجة (0- 11) في اللقاء الأخير الذي جمعهما على أرض ملعب نادي النهضة بالدمام.

وسيطرت لاعبات "شعلة الشرقية" على جوائز الأفضلية بتحقيق لقب هداف الدوري وأفضل حارس مرمى.

وفي تشابه لافت في نتائج النهائيات، انتصر "المملكة النسائي" وصيف دوري المنطقة الشرقية، على نظيره "الواحة" في آخر مبارياته بالنتيجة نفسها (11- 0).

وفي المنطقة الوسطى، تمسك "اليمامة" بالصدارة إثر فوزه على "الهمة "بـسبعة أهداف مقابل لا شيء.

كما شهد ملعب جامعة الأميرة نورة في اليوم نفسه، الجمعة، أول انتصار لفريق "اتحاد الرياض" في أولى مباريات الجولة السادسة من دوري المنطقة الوسطى، على نظيره "السهام الزرقاء" بنتيجة (2- 1).

وانتهى اللقاء الذي جمع بين فريقيْ "سما" و"التحدي" في ملعب معهد إعداد القادة بالرياض بفوز الثاني بهدفين مقابل هدف وحيد.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
06:08 PM

تجاوز "اتحاد النسور".. "شعلة الشرقية" يتوج بدرع الدوري النسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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4,021

تُوج فريق "شعلة الشرقية" النسائي بدرع بطل دوري المنطقة الشرقية، بعد اختتامه المنافسات بفوز ساحق على "اتحاد النسور" بنتيجة (0- 11) في اللقاء الأخير الذي جمعهما على أرض ملعب نادي النهضة بالدمام.

وسيطرت لاعبات "شعلة الشرقية" على جوائز الأفضلية بتحقيق لقب هداف الدوري وأفضل حارس مرمى.

وفي تشابه لافت في نتائج النهائيات، انتصر "المملكة النسائي" وصيف دوري المنطقة الشرقية، على نظيره "الواحة" في آخر مبارياته بالنتيجة نفسها (11- 0).

وفي المنطقة الوسطى، تمسك "اليمامة" بالصدارة إثر فوزه على "الهمة "بـسبعة أهداف مقابل لا شيء.

كما شهد ملعب جامعة الأميرة نورة في اليوم نفسه، الجمعة، أول انتصار لفريق "اتحاد الرياض" في أولى مباريات الجولة السادسة من دوري المنطقة الوسطى، على نظيره "السهام الزرقاء" بنتيجة (2- 1).

وانتهى اللقاء الذي جمع بين فريقيْ "سما" و"التحدي" في ملعب معهد إعداد القادة بالرياض بفوز الثاني بهدفين مقابل هدف وحيد.

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