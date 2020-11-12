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"سعادة أهالينا" تحتفي بـ"أبطال الصحة" في مكة المكرمة

بالتعاون مع "التجمع الصحي"

احتفت مبادرة "سعادة أهالينا" التي أطلقتها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للموسم الرابع، بأبطال الصحة في مكة المكرمة، حيث حطت المبادرة رحالها مؤخراً في مستشفى الملك فيصل بمكة، وأقامت برنامجاً احتفالياً صباحياً تم خلاله تكريم أبطال الصحة، وتوزيع عدد من الهدايا عليهم، وإعداد قهوة الصباح لهم بأيدي موظفي البنك الأهلي في مكة المكرمة، كتعبير عن الشكر والعرفان لدورهم في الزود عن صحة المجتمع في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)، ولإدخال السعادة على قلوبهم، كأحد أهم أهداف المبادرة.

وعبرت هبة قاضي، الرئيس التنفيذي للتواصل في التجمع الصحي بمكة المكرمة، عن شكرها لبرامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية على تلك المبادرة المميزة، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في خدمة المجتمع.

وثمنت "قاضي" احتفال البنك بأبطال الصحة، مشيرة بأن التجمع الصحي منفتح على كافة الشراكات والمبادرات المجتمعية التي من شأنها خدمة منسوبي الصحة، كما أشادت بحالة البهجة والسعادة التي استطاع موظفو البنك الأهلي المشاركون في المبادرة إدخالها على قلوب منسوبي الصحة في مكة المكرمة من خلال هذا الاحتفال الكريم.

وكانت "سعادة أهالينا" وزعت على أبطال الصحة في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عدداً من الهدايا التي تحمل رسالة كتبها مسؤولو الحملة كتعبير عن شكرهم، حيث تقول الرسالة: "أن تقدموا على راحتكم، راحتنا نحن.. أن تبذلوا كل جهودكم كي لا نُجهد نحن.. أبطالنا، أبطال سعادتنا، أبطال صحتنا.. شكراً لكم".

التجمع الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعادة أهالينا" تحتفي بـ"أبطال الصحة" في مكة المكرمة
سبق

احتفت مبادرة "سعادة أهالينا" التي أطلقتها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للموسم الرابع، بأبطال الصحة في مكة المكرمة، حيث حطت المبادرة رحالها مؤخراً في مستشفى الملك فيصل بمكة، وأقامت برنامجاً احتفالياً صباحياً تم خلاله تكريم أبطال الصحة، وتوزيع عدد من الهدايا عليهم، وإعداد قهوة الصباح لهم بأيدي موظفي البنك الأهلي في مكة المكرمة، كتعبير عن الشكر والعرفان لدورهم في الزود عن صحة المجتمع في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)، ولإدخال السعادة على قلوبهم، كأحد أهم أهداف المبادرة.

وعبرت هبة قاضي، الرئيس التنفيذي للتواصل في التجمع الصحي بمكة المكرمة، عن شكرها لبرامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية على تلك المبادرة المميزة، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في خدمة المجتمع.

وثمنت "قاضي" احتفال البنك بأبطال الصحة، مشيرة بأن التجمع الصحي منفتح على كافة الشراكات والمبادرات المجتمعية التي من شأنها خدمة منسوبي الصحة، كما أشادت بحالة البهجة والسعادة التي استطاع موظفو البنك الأهلي المشاركون في المبادرة إدخالها على قلوب منسوبي الصحة في مكة المكرمة من خلال هذا الاحتفال الكريم.

وكانت "سعادة أهالينا" وزعت على أبطال الصحة في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عدداً من الهدايا التي تحمل رسالة كتبها مسؤولو الحملة كتعبير عن شكرهم، حيث تقول الرسالة: "أن تقدموا على راحتكم، راحتنا نحن.. أن تبذلوا كل جهودكم كي لا نُجهد نحن.. أبطالنا، أبطال سعادتنا، أبطال صحتنا.. شكراً لكم".

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:23 PM

"سعادة أهالينا" تحتفي بـ"أبطال الصحة" في مكة المكرمة

بالتعاون مع "التجمع الصحي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت مبادرة "سعادة أهالينا" التي أطلقتها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للموسم الرابع، بأبطال الصحة في مكة المكرمة، حيث حطت المبادرة رحالها مؤخراً في مستشفى الملك فيصل بمكة، وأقامت برنامجاً احتفالياً صباحياً تم خلاله تكريم أبطال الصحة، وتوزيع عدد من الهدايا عليهم، وإعداد قهوة الصباح لهم بأيدي موظفي البنك الأهلي في مكة المكرمة، كتعبير عن الشكر والعرفان لدورهم في الزود عن صحة المجتمع في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)، ولإدخال السعادة على قلوبهم، كأحد أهم أهداف المبادرة.

وعبرت هبة قاضي، الرئيس التنفيذي للتواصل في التجمع الصحي بمكة المكرمة، عن شكرها لبرامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية على تلك المبادرة المميزة، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في خدمة المجتمع.

وثمنت "قاضي" احتفال البنك بأبطال الصحة، مشيرة بأن التجمع الصحي منفتح على كافة الشراكات والمبادرات المجتمعية التي من شأنها خدمة منسوبي الصحة، كما أشادت بحالة البهجة والسعادة التي استطاع موظفو البنك الأهلي المشاركون في المبادرة إدخالها على قلوب منسوبي الصحة في مكة المكرمة من خلال هذا الاحتفال الكريم.

وكانت "سعادة أهالينا" وزعت على أبطال الصحة في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عدداً من الهدايا التي تحمل رسالة كتبها مسؤولو الحملة كتعبير عن شكرهم، حيث تقول الرسالة: "أن تقدموا على راحتكم، راحتنا نحن.. أن تبذلوا كل جهودكم كي لا نُجهد نحن.. أبطالنا، أبطال سعادتنا، أبطال صحتنا.. شكراً لكم".

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