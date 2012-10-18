شركة البترول الكويتية تعلن السيطرة الكاملة على حريق مصفاة الأحمدي

قالت: إصابات طفيفة وحالات اختناق نتجت عن استنشاق أدخنة الحريق

اعلنت شركة #البترول_الوطنية الكويتية أنها تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي رقم 42 بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وقالت شركة البترول الوطنية: إن إصابات طفيفة وحالات اختناق نتجت عن استنشاق أدخنة الحريق في صفوف عمالة المقاول.

وأضافت: تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، وجميعهم في حالة جيدة، كما نُقل مصابان آخران إلى مستشفى العدان، وحالتهما مستقرة.

وكان قد وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي (ARDS) في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأضافت الشركة عبر حسابها على تويتر، اليوم الاثنين، أن فِرَق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليًا بالتعامل مع الحريق.