كورونا في 5 دول.. ألمانيا تسجّل 37120 إصابة جديدة و13352 بالبرازيل و2344 بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. مصر تسجّل 911 إصابة والصين 78 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى أربعة ملايين و709488 بعد تسجيل 37120 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 96346 بعد تسجيل 154 وفاة جديدة.

البرازيل

سجّلت البرازيل 13352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و436 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 21.849.137، والوفيات 806.671.

كوريا الجنوبية

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 375 ألفا و 464 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز، القول إنه تمّ تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2936.

مصر

سجّلت وزارة الصحة المصرية 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة يوم الخميس.

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 334751؛ من ضمنهم 281325 حالة تمّ شفاؤها، و18889 حالة وفاة".

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 68 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 97605، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.