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الهلال: عودة "عطيف " و "الدوسري" .. ومحاضرة تحكيمية

شارك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الاثنين ، عبدالله عطيف، وناصر الدوسري في التدريبات الجماعية، بعد تعافيهما من الإصابة استعدادًا لمواجهة الباطن، الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وفي الجانب الميداني، ركز مدرب الأزرق البرتغالي جارديم في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على ربع الملعب.
من جهة أخرى، قدم عبدالرزاق المقهوي الحكم السابق، محاضرة تحكيمية أمام لاعبي الفريق شارحًا خلالها التعديلات الجديدة على قانون التحكيم.

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الهلال: عودة "عطيف " و "الدوسري" .. ومحاضرة تحكيمية
سبق

شارك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الاثنين ، عبدالله عطيف، وناصر الدوسري في التدريبات الجماعية، بعد تعافيهما من الإصابة استعدادًا لمواجهة الباطن، الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وفي الجانب الميداني، ركز مدرب الأزرق البرتغالي جارديم في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على ربع الملعب.
من جهة أخرى، قدم عبدالرزاق المقهوي الحكم السابق، محاضرة تحكيمية أمام لاعبي الفريق شارحًا خلالها التعديلات الجديدة على قانون التحكيم.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
11:03 PM

الهلال: عودة "عطيف " و "الدوسري" .. ومحاضرة تحكيمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الاثنين ، عبدالله عطيف، وناصر الدوسري في التدريبات الجماعية، بعد تعافيهما من الإصابة استعدادًا لمواجهة الباطن، الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وفي الجانب الميداني، ركز مدرب الأزرق البرتغالي جارديم في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على ربع الملعب.
من جهة أخرى، قدم عبدالرزاق المقهوي الحكم السابق، محاضرة تحكيمية أمام لاعبي الفريق شارحًا خلالها التعديلات الجديدة على قانون التحكيم.

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