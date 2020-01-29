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الهلال يتعاقد مع حارس الوحدة "الجدعاني"

أعلنت إدارة نادي الهلال التعاقد مع عبدالله الجدعاني حارس مرمى فريق الوحدة لمدة ثلاث سنوات.

ووقع اللاعب عقد انضمامه في مقر نادي الهلال بحضور فهد بن نافل رئيس النادي ووكيل أعمال اللاعب.

وسينضم اللاعب لصفوف فريق الهلال مطلع الموسم المقبل حيث إنه لا يزال يمضي الفترة الحرة من عقده مع ناديه الوحدة.

وقال اللاعب بعد التوقيع:" أتمنى أن تكون ثلاث سنوات مليئة بالإنجازات مع نادي الهلال وأتمنى التوفيق لي ولزملائي اللاعبين".

الهلال رئيس الهلال فهد بن نافل عبدالله الجدعاني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يتعاقد مع حارس الوحدة "الجدعاني"
سبق

أعلنت إدارة نادي الهلال التعاقد مع عبدالله الجدعاني حارس مرمى فريق الوحدة لمدة ثلاث سنوات.

ووقع اللاعب عقد انضمامه في مقر نادي الهلال بحضور فهد بن نافل رئيس النادي ووكيل أعمال اللاعب.

وسينضم اللاعب لصفوف فريق الهلال مطلع الموسم المقبل حيث إنه لا يزال يمضي الفترة الحرة من عقده مع ناديه الوحدة.

وقال اللاعب بعد التوقيع:" أتمنى أن تكون ثلاث سنوات مليئة بالإنجازات مع نادي الهلال وأتمنى التوفيق لي ولزملائي اللاعبين".

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
01:01 AM

الهلال يتعاقد مع حارس الوحدة "الجدعاني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الهلال التعاقد مع عبدالله الجدعاني حارس مرمى فريق الوحدة لمدة ثلاث سنوات.

ووقع اللاعب عقد انضمامه في مقر نادي الهلال بحضور فهد بن نافل رئيس النادي ووكيل أعمال اللاعب.

وسينضم اللاعب لصفوف فريق الهلال مطلع الموسم المقبل حيث إنه لا يزال يمضي الفترة الحرة من عقده مع ناديه الوحدة.

وقال اللاعب بعد التوقيع:" أتمنى أن تكون ثلاث سنوات مليئة بالإنجازات مع نادي الهلال وأتمنى التوفيق لي ولزملائي اللاعبين".

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