مليار جرعة لقاح وأكثر.. العالم يتخطى 147 مليون إصابة بـ"كورونا"

المتعافون يتجاوزون 84 مليوناً وأمريكا تتصدّر في الحالات والتطعيم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 2 .147 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 023 .1 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 147 مليوناً و195 ألف حالة.

ووفق "رويترز"، أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 9 .84 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و109 آلاف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى إعطاء أكثر من 023 .1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران والمكسيك.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتتصدّر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة والبرازيل، وتركيا، وإندونيسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تمّ إعطاؤها نسبة مَن تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يُشار إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.