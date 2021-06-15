النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل: خدمة الموظف عند تخصيص قطاعه تعتبر مكملة للتقاعد المبكر

أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أنه في حال أن موظفًا حكوميًّا بلغت خدمته 20 سنة، وتم تخصيص قطاعه، بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية لاستحقاق التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين الـ 25 سنة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي.

يُشار إلى أن البرنامج نجح في كشف تفاصيل ملف التخصيص باستضافة عدد من المسؤولين في الموارد البشرية والمركز الوطني للتخصيص والتأمينات الاجتماعية على مدار يومَين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل: خدمة الموظف عند تخصيص قطاعه تعتبر مكملة للتقاعد المبكر
سبق

أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أنه في حال أن موظفًا حكوميًّا بلغت خدمته 20 سنة، وتم تخصيص قطاعه، بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية لاستحقاق التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين الـ 25 سنة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي.

يُشار إلى أن البرنامج نجح في كشف تفاصيل ملف التخصيص باستضافة عدد من المسؤولين في الموارد البشرية والمركز الوطني للتخصيص والتأمينات الاجتماعية على مدار يومَين.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
11:19 PM

التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل: خدمة الموظف عند تخصيص قطاعه تعتبر مكملة للتقاعد المبكر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
41,623

أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أنه في حال أن موظفًا حكوميًّا بلغت خدمته 20 سنة، وتم تخصيص قطاعه، بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية لاستحقاق التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين الـ 25 سنة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي.

يُشار إلى أن البرنامج نجح في كشف تفاصيل ملف التخصيص باستضافة عدد من المسؤولين في الموارد البشرية والمركز الوطني للتخصيص والتأمينات الاجتماعية على مدار يومَين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,598
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,801

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة