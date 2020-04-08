النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. والإجمالي يرتفع إلى 2932

"أمانة مكة" تغلق معملاً عشوائياً لإعداد المخللات وتخزين الخضراوات

أتلفت 800 كجم خضراوات و780 كجم مخللات بالتعاون مع "التجارة"

داهمت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع وزارة التجارة؛ اليوم، معملاً عشوائياً لإعداد المخللات وتخزين الخضراوات بمكة المكرمة.

وأتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، وبالتعاون مع وزارة التجارة 800 كيلوجرام خضراوات، و780 كيلوجراماً من المخللات.

وقد تم ضبط هذه المواد داخل معمل عشوائي لإعداد المخللات يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية في حي العزيزية بمكة المكرمة، وتقرر إغلاق الموقع.

أمانة العاصمة المقدسة وزارة التجارة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة مكة" تغلق معملاً عشوائياً لإعداد المخللات وتخزين الخضراوات
سبق

داهمت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع وزارة التجارة؛ اليوم، معملاً عشوائياً لإعداد المخللات وتخزين الخضراوات بمكة المكرمة.

وأتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، وبالتعاون مع وزارة التجارة 800 كيلوجرام خضراوات، و780 كيلوجراماً من المخللات.

وقد تم ضبط هذه المواد داخل معمل عشوائي لإعداد المخللات يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية في حي العزيزية بمكة المكرمة، وتقرر إغلاق الموقع.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:08 PM

"أمانة مكة" تغلق معملاً عشوائياً لإعداد المخللات وتخزين الخضراوات

أتلفت 800 كجم خضراوات و780 كجم مخللات بالتعاون مع "التجارة"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,856

داهمت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع وزارة التجارة؛ اليوم، معملاً عشوائياً لإعداد المخللات وتخزين الخضراوات بمكة المكرمة.

وأتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، وبالتعاون مع وزارة التجارة 800 كيلوجرام خضراوات، و780 كيلوجراماً من المخللات.

وقد تم ضبط هذه المواد داخل معمل عشوائي لإعداد المخللات يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية في حي العزيزية بمكة المكرمة، وتقرر إغلاق الموقع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,083
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,749
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة