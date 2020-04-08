"أمانة مكة" تغلق معملاً عشوائياً لإعداد المخللات وتخزين الخضراوات

أتلفت 800 كجم خضراوات و780 كجم مخللات بالتعاون مع "التجارة"

داهمت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع وزارة التجارة؛ اليوم، معملاً عشوائياً لإعداد المخللات وتخزين الخضراوات بمكة المكرمة.

وأتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، وبالتعاون مع وزارة التجارة 800 كيلوجرام خضراوات، و780 كيلوجراماً من المخللات.

وقد تم ضبط هذه المواد داخل معمل عشوائي لإعداد المخللات يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية في حي العزيزية بمكة المكرمة، وتقرر إغلاق الموقع.