خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 7456 إصابة بكورونا و77 حالة بالصين

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، تسجيل 7456 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 583 ألفًا و65.

وأضافت البلاد 78 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 4906.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 100544.

وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا؛ فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.