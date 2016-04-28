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"سعادة أهالينا" تقدم 6 مبادرات متنوعة

بمشاركة متطوعي البنك الأهلي السعودي

يشارك متطوعو البنك الأهلي السعودي للأسبوع الثاني على التوالي من شهر رمضان المبارك في تنفيذ حملة "سعادة أهالينا" التي أطلقتها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية، في ثلاث مدن رئيسية، وهي "الرياض وجدة والدمام".

وتقدم الحملة هذا العام ستة برامج متنوعة من بينها توزيع السلال على الفئات المستفيدة من "الأيتام وقاطني الأربطة وعمال النظافة والأسر المتعففة، وتحتوي السلة على 14 صنفًا من السلع الرئيسية، وتوزع على المستفيدين تحت إشراف موظفي البنك الأهلي السعودي من المتطوعين في "سعادة أهالينا".

وخصصت الحملة جزء من برامجها لتنظيف المساجد في المدن الثلاثة المستهدفة، وتزويدها بــ"الكمامات، والمعقمات، سجاجيد الصلاة البلاستيكية الصديقة للبيئة"، مع التشديد والحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وتقدم الحملة مبادرات أخرى، مثل الاحتفال بالقرقيعان في المنطقة الشرقية بهدف دمج الأطفال الأيتام بالمجتمع ومساعدة وخدمة كبار السن بتوفير احتياجاتهم من الأطعمة والمستلزمات الأساسية على سبيل المثال لا الحصر، شراء الفول والخبز لهم، تعبئة أسطوانات الغاز الخاصة بهم، وذلك بهدف مساندتهم وتخفيف العبء عليهم والتسهيل لهم بمشاركة متطوعي البنك الأهلي السعودي طيلة شهر رمضان المبارك.

وستستمر المرحلة الأولى من "سعادة أهالينا" طوال شهر رمضان بالإضافة إلى أيام عيد الفطر المبارك بتوزيع كسوة العيد من خلال توفير قسائم شرائية توزع على المستفيدين للشراء من أحد متاجر التجزئة المعروفة لفئة الايتام وأبناء الأسر المتعففة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.

يُذكر أن حملة "سعادة أهالينا" ستستكمل المرحلة الثانية من أنشطتها ومبادراتها خلال العام الجاري لتغطية بقية مدن المملكة بهدف نشر قيم السعادة والإخاء والترابط المجتمعي، والإسهام في نشر الخير وبث روح التكاتف بين الجميع، وسط مشاركة فاعلة من مئات المتطوعين الشباب وموظفي البنك الأهلي السعودي في معظم مدن المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعادة أهالينا" تقدم 6 مبادرات متنوعة
سبق

يشارك متطوعو البنك الأهلي السعودي للأسبوع الثاني على التوالي من شهر رمضان المبارك في تنفيذ حملة "سعادة أهالينا" التي أطلقتها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية، في ثلاث مدن رئيسية، وهي "الرياض وجدة والدمام".

وتقدم الحملة هذا العام ستة برامج متنوعة من بينها توزيع السلال على الفئات المستفيدة من "الأيتام وقاطني الأربطة وعمال النظافة والأسر المتعففة، وتحتوي السلة على 14 صنفًا من السلع الرئيسية، وتوزع على المستفيدين تحت إشراف موظفي البنك الأهلي السعودي من المتطوعين في "سعادة أهالينا".

وخصصت الحملة جزء من برامجها لتنظيف المساجد في المدن الثلاثة المستهدفة، وتزويدها بــ"الكمامات، والمعقمات، سجاجيد الصلاة البلاستيكية الصديقة للبيئة"، مع التشديد والحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وتقدم الحملة مبادرات أخرى، مثل الاحتفال بالقرقيعان في المنطقة الشرقية بهدف دمج الأطفال الأيتام بالمجتمع ومساعدة وخدمة كبار السن بتوفير احتياجاتهم من الأطعمة والمستلزمات الأساسية على سبيل المثال لا الحصر، شراء الفول والخبز لهم، تعبئة أسطوانات الغاز الخاصة بهم، وذلك بهدف مساندتهم وتخفيف العبء عليهم والتسهيل لهم بمشاركة متطوعي البنك الأهلي السعودي طيلة شهر رمضان المبارك.

وستستمر المرحلة الأولى من "سعادة أهالينا" طوال شهر رمضان بالإضافة إلى أيام عيد الفطر المبارك بتوزيع كسوة العيد من خلال توفير قسائم شرائية توزع على المستفيدين للشراء من أحد متاجر التجزئة المعروفة لفئة الايتام وأبناء الأسر المتعففة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.

يُذكر أن حملة "سعادة أهالينا" ستستكمل المرحلة الثانية من أنشطتها ومبادراتها خلال العام الجاري لتغطية بقية مدن المملكة بهدف نشر قيم السعادة والإخاء والترابط المجتمعي، والإسهام في نشر الخير وبث روح التكاتف بين الجميع، وسط مشاركة فاعلة من مئات المتطوعين الشباب وموظفي البنك الأهلي السعودي في معظم مدن المملكة.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
05:56 PM

"سعادة أهالينا" تقدم 6 مبادرات متنوعة

بمشاركة متطوعي البنك الأهلي السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك متطوعو البنك الأهلي السعودي للأسبوع الثاني على التوالي من شهر رمضان المبارك في تنفيذ حملة "سعادة أهالينا" التي أطلقتها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية، في ثلاث مدن رئيسية، وهي "الرياض وجدة والدمام".

وتقدم الحملة هذا العام ستة برامج متنوعة من بينها توزيع السلال على الفئات المستفيدة من "الأيتام وقاطني الأربطة وعمال النظافة والأسر المتعففة، وتحتوي السلة على 14 صنفًا من السلع الرئيسية، وتوزع على المستفيدين تحت إشراف موظفي البنك الأهلي السعودي من المتطوعين في "سعادة أهالينا".

وخصصت الحملة جزء من برامجها لتنظيف المساجد في المدن الثلاثة المستهدفة، وتزويدها بــ"الكمامات، والمعقمات، سجاجيد الصلاة البلاستيكية الصديقة للبيئة"، مع التشديد والحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وتقدم الحملة مبادرات أخرى، مثل الاحتفال بالقرقيعان في المنطقة الشرقية بهدف دمج الأطفال الأيتام بالمجتمع ومساعدة وخدمة كبار السن بتوفير احتياجاتهم من الأطعمة والمستلزمات الأساسية على سبيل المثال لا الحصر، شراء الفول والخبز لهم، تعبئة أسطوانات الغاز الخاصة بهم، وذلك بهدف مساندتهم وتخفيف العبء عليهم والتسهيل لهم بمشاركة متطوعي البنك الأهلي السعودي طيلة شهر رمضان المبارك.

وستستمر المرحلة الأولى من "سعادة أهالينا" طوال شهر رمضان بالإضافة إلى أيام عيد الفطر المبارك بتوزيع كسوة العيد من خلال توفير قسائم شرائية توزع على المستفيدين للشراء من أحد متاجر التجزئة المعروفة لفئة الايتام وأبناء الأسر المتعففة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.

يُذكر أن حملة "سعادة أهالينا" ستستكمل المرحلة الثانية من أنشطتها ومبادراتها خلال العام الجاري لتغطية بقية مدن المملكة بهدف نشر قيم السعادة والإخاء والترابط المجتمعي، والإسهام في نشر الخير وبث روح التكاتف بين الجميع، وسط مشاركة فاعلة من مئات المتطوعين الشباب وموظفي البنك الأهلي السعودي في معظم مدن المملكة.

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