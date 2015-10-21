وأضاف عبر حسابه في تويتر: لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة حتى 5 أيام مقبلة.

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام، تشهدها أجواء المملكة اليوم.

المسند: لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة حتى 5 أيام مقبلة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-20 أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام، تشهدها أجواء المملكة اليوم. وأضاف عبر حسابه في تويتر: لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة حتى 5 أيام مقبلة.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443 10:28 AM

المسند: لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة حتى 5 أيام مقبلة قال: حالة استقرار جوي عام تشهدها أجواء المملكة اليوم





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أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام، تشهدها أجواء المملكة اليوم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة حتى 5 أيام مقبلة.