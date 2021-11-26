النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتفاق: الركبة تبعد فهد غازي 4 أسابيع عن الملاعب .. والفريق جاهز لمواجهة الفيصلي

المدرب طالب بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية

أعلن نادي الاتفاق عن تعرض مدافع الفريق الكروي الأول فهد غازي إلى إصابة في الركبة حيث كشفت الفحوص الطبية عن حاجته إلى علاج وتأهيل مدة 4 أسابيع.

من جانب آخر أكد مدرب الفريق الصربي فلادان عن رضاه عن العمل الكبير الذي يقدمه فريقه خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية الفوز على الفيصلي، السبت المقبل ، في الجولة 13 من الدوري، من أجل مواصلة نغمة الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب.

وقال فلادان: ”قبل مباراة الحزم ارتحنا مدة أسبوعين، الأمر الذي جعلنا نستعد بشكل جيد، بالطبع راض جدًا عن مستوى فريقي في مباراة الحزم والتي كسبناها بنتيجة 3 /0 ، الفريق أظهر أسلوبه وشخصيته في مباراة لم تكن سهلة” وأضاف “بالتأكيد موقعنا في سلم الترتيب غير مناسب والجميع غير سعيد بذلك، جميع اللاعبين يعملون بجد خلال التدريبات وبالتأكيد نحن نعمل على تغيير موقعنا في الترتيب، والتغيير في الموقع يأتي من خلال النتائج الإيجابية والعمل المستمر“.

الاتفاق الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق: الركبة تبعد فهد غازي 4 أسابيع عن الملاعب .. والفريق جاهز لمواجهة الفيصلي
سبق

أعلن نادي الاتفاق عن تعرض مدافع الفريق الكروي الأول فهد غازي إلى إصابة في الركبة حيث كشفت الفحوص الطبية عن حاجته إلى علاج وتأهيل مدة 4 أسابيع.

من جانب آخر أكد مدرب الفريق الصربي فلادان عن رضاه عن العمل الكبير الذي يقدمه فريقه خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية الفوز على الفيصلي، السبت المقبل ، في الجولة 13 من الدوري، من أجل مواصلة نغمة الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب.

وقال فلادان: ”قبل مباراة الحزم ارتحنا مدة أسبوعين، الأمر الذي جعلنا نستعد بشكل جيد، بالطبع راض جدًا عن مستوى فريقي في مباراة الحزم والتي كسبناها بنتيجة 3 /0 ، الفريق أظهر أسلوبه وشخصيته في مباراة لم تكن سهلة” وأضاف “بالتأكيد موقعنا في سلم الترتيب غير مناسب والجميع غير سعيد بذلك، جميع اللاعبين يعملون بجد خلال التدريبات وبالتأكيد نحن نعمل على تغيير موقعنا في الترتيب، والتغيير في الموقع يأتي من خلال النتائج الإيجابية والعمل المستمر“.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
09:31 PM

الاتفاق: الركبة تبعد فهد غازي 4 أسابيع عن الملاعب .. والفريق جاهز لمواجهة الفيصلي

المدرب طالب بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
129

أعلن نادي الاتفاق عن تعرض مدافع الفريق الكروي الأول فهد غازي إلى إصابة في الركبة حيث كشفت الفحوص الطبية عن حاجته إلى علاج وتأهيل مدة 4 أسابيع.

من جانب آخر أكد مدرب الفريق الصربي فلادان عن رضاه عن العمل الكبير الذي يقدمه فريقه خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية الفوز على الفيصلي، السبت المقبل ، في الجولة 13 من الدوري، من أجل مواصلة نغمة الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب.

وقال فلادان: ”قبل مباراة الحزم ارتحنا مدة أسبوعين، الأمر الذي جعلنا نستعد بشكل جيد، بالطبع راض جدًا عن مستوى فريقي في مباراة الحزم والتي كسبناها بنتيجة 3 /0 ، الفريق أظهر أسلوبه وشخصيته في مباراة لم تكن سهلة” وأضاف “بالتأكيد موقعنا في سلم الترتيب غير مناسب والجميع غير سعيد بذلك، جميع اللاعبين يعملون بجد خلال التدريبات وبالتأكيد نحن نعمل على تغيير موقعنا في الترتيب، والتغيير في الموقع يأتي من خلال النتائج الإيجابية والعمل المستمر“.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,853
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,358
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,280

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة