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استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!

"ترامب" خضع للاختبار المعرفي وحصل على العلامة الكاملة 30

توقّع الطبيب السابق في البيت الأبيض "روني جاكسون"؛ أن يتقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ باستقالته أو سيتم إقناعه بالاستقالة من منصبه؛ وذلك لقدراته الصحية المتدهورة، على حد وصفه.

وأشار الطبيب جاكسون في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي غير لائق صحياً لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ خضع للاختبار المعرفي وحصل على 30 علامة من أصل 30، وهو اختبار بالغ الصعوبة"، مشيراً الى أنه في حال إخضاع بايدن لذات الاختبار لن يكون قادراً على تجاوزه".

وتابع: "هناك شيء ما يحدث بجدية، وقد يستقيل الرئيس أو سيتم إقناعه بالاستقالة من منصبه في المستقبل القريب لأسبابٍ طبية، حيث إنه غير قادر على أداء واجباته كرئيس"، على حد وصفه.

وقال مسؤولو البيت الأبيض في شهر مايو الماضي، إن "بايدن" كان من المقرر أن يخضع لفحص جسدي سنوي "في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام"، وقالوا إنهم سيعلنون النتائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!
سبق

توقّع الطبيب السابق في البيت الأبيض "روني جاكسون"؛ أن يتقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ باستقالته أو سيتم إقناعه بالاستقالة من منصبه؛ وذلك لقدراته الصحية المتدهورة، على حد وصفه.

وأشار الطبيب جاكسون في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي غير لائق صحياً لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ خضع للاختبار المعرفي وحصل على 30 علامة من أصل 30، وهو اختبار بالغ الصعوبة"، مشيراً الى أنه في حال إخضاع بايدن لذات الاختبار لن يكون قادراً على تجاوزه".

وتابع: "هناك شيء ما يحدث بجدية، وقد يستقيل الرئيس أو سيتم إقناعه بالاستقالة من منصبه في المستقبل القريب لأسبابٍ طبية، حيث إنه غير قادر على أداء واجباته كرئيس"، على حد وصفه.

وقال مسؤولو البيت الأبيض في شهر مايو الماضي، إن "بايدن" كان من المقرر أن يخضع لفحص جسدي سنوي "في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام"، وقالوا إنهم سيعلنون النتائج.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
01:25 PM

استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!

"ترامب" خضع للاختبار المعرفي وحصل على العلامة الكاملة 30

A A A
خالد علي - الرياض
12
115,678

توقّع الطبيب السابق في البيت الأبيض "روني جاكسون"؛ أن يتقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ باستقالته أو سيتم إقناعه بالاستقالة من منصبه؛ وذلك لقدراته الصحية المتدهورة، على حد وصفه.

وأشار الطبيب جاكسون في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي غير لائق صحياً لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ خضع للاختبار المعرفي وحصل على 30 علامة من أصل 30، وهو اختبار بالغ الصعوبة"، مشيراً الى أنه في حال إخضاع بايدن لذات الاختبار لن يكون قادراً على تجاوزه".

وتابع: "هناك شيء ما يحدث بجدية، وقد يستقيل الرئيس أو سيتم إقناعه بالاستقالة من منصبه في المستقبل القريب لأسبابٍ طبية، حيث إنه غير قادر على أداء واجباته كرئيس"، على حد وصفه.

وقال مسؤولو البيت الأبيض في شهر مايو الماضي، إن "بايدن" كان من المقرر أن يخضع لفحص جسدي سنوي "في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام"، وقالوا إنهم سيعلنون النتائج.

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