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واشنطن تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية أو حظره كليًّا

"بومبيو" أكد أنه مستمر في شراء تكنولوجيا عسكرية وجمع التمويل في أوروبا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"، أو حظره كليًّا، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال في بيان نشره موقع الوزارة: إن الولايات المتحدة ترحّب بعزم صربيا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية". مضيفًا: "إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة، تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا".

وأوضح "بومبيو" أن حزب الله استمر في التخطيط لهجمات "إرهابية"، وشراء التكنولوجيا العسكرية، وجمع التمويل في أوروبا.

وقال إن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى الاعتراف بحقيقة أن حزب الله برمته "منظمة إرهابية"، وعدم التفرقة بين ما يسمى الجناح "العسكري" و"السياسي".

ودعت الخارجية الأمريكية كل الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته، ووقف وكلائه وداعميه في لبنان وخارجها.

وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على وزيرَين لبنانيَّين سابقَين لدعم "حزب الله"، والتورط في الفساد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل؛ وذلك لتقديمهما الدعم لحزب الله، والتورط في الفساد.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الوزيرَين السابقَين ما زالا فاعلَين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

وتشمل العقوبات الأمريكية على الوزيرَين اللبنانيَّين تجميد الأصول والعقارات.

وزير الخارجية الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية أو حظره كليًّا
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"، أو حظره كليًّا، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال في بيان نشره موقع الوزارة: إن الولايات المتحدة ترحّب بعزم صربيا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية". مضيفًا: "إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة، تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا".

وأوضح "بومبيو" أن حزب الله استمر في التخطيط لهجمات "إرهابية"، وشراء التكنولوجيا العسكرية، وجمع التمويل في أوروبا.

وقال إن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى الاعتراف بحقيقة أن حزب الله برمته "منظمة إرهابية"، وعدم التفرقة بين ما يسمى الجناح "العسكري" و"السياسي".

ودعت الخارجية الأمريكية كل الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته، ووقف وكلائه وداعميه في لبنان وخارجها.

وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على وزيرَين لبنانيَّين سابقَين لدعم "حزب الله"، والتورط في الفساد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل؛ وذلك لتقديمهما الدعم لحزب الله، والتورط في الفساد.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الوزيرَين السابقَين ما زالا فاعلَين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

وتشمل العقوبات الأمريكية على الوزيرَين اللبنانيَّين تجميد الأصول والعقارات.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
11:54 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:51 AM

واشنطن تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية أو حظره كليًّا

"بومبيو" أكد أنه مستمر في شراء تكنولوجيا عسكرية وجمع التمويل في أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"، أو حظره كليًّا، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال في بيان نشره موقع الوزارة: إن الولايات المتحدة ترحّب بعزم صربيا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية". مضيفًا: "إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة، تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا".

وأوضح "بومبيو" أن حزب الله استمر في التخطيط لهجمات "إرهابية"، وشراء التكنولوجيا العسكرية، وجمع التمويل في أوروبا.

وقال إن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى الاعتراف بحقيقة أن حزب الله برمته "منظمة إرهابية"، وعدم التفرقة بين ما يسمى الجناح "العسكري" و"السياسي".

ودعت الخارجية الأمريكية كل الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته، ووقف وكلائه وداعميه في لبنان وخارجها.

وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على وزيرَين لبنانيَّين سابقَين لدعم "حزب الله"، والتورط في الفساد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل؛ وذلك لتقديمهما الدعم لحزب الله، والتورط في الفساد.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الوزيرَين السابقَين ما زالا فاعلَين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

وتشمل العقوبات الأمريكية على الوزيرَين اللبنانيَّين تجميد الأصول والعقارات.

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