مقتل قيادي حوثي بارز في معارك مع القوات اليمنية

كان يشرف على منطقة بني حسن بعبس

لقي قيادي ميداني بارز في جماعة الحوثيين ومشرف منطقة بني حسن مصرعه مع عدد من مرافقيه أمس، وذلك في مواجهات مع قوات المنطقة العسكرية الخامسة في مديرية عبس شمال غرب اليمن.

وقُتل القيادي الميداني للحوثيين المدعو مهدي عبدالله علي حسين المؤيد، والمكنى "أبو الحسن"، صباح أمس الخميس على يد قوات المنطقة الخامسة مع عدد من مرافقيه أمام قرية العكاشية ببني حسن أثناء تحريرها. علمًا بأنه ضالع في عدد من الجرائم بحق المواطنين في مديرية عبس وحيران، وعمل على اعتقال العشرات منهم، وزجهم في السجون، وتعذيبهم قبل مقتله.

وتكبَّدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في معداتها وعتادها في معارك يوم أمس بمنطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس، كما تم اغتنام العديد من الأسلحة من يد الحوثيين.