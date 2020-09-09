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"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق: 4243 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

رفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 حالة

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7732, فيما سُجّلت 3669 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 209993 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56096؛ منهم 540 يرقدون في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق: 4243 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7732, فيما سُجّلت 3669 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 209993 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56096؛ منهم 540 يرقدون في العناية المركزة.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
06:43 PM

العراق: 4243 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

رفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7732, فيما سُجّلت 3669 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 209993 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56096؛ منهم 540 يرقدون في العناية المركزة.

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