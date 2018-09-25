النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد علي خبيصة، حيث أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نابلس، بأن مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، أدت لإصابة 8 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
سبق

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد علي خبيصة، حيث أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نابلس، بأن مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، أدت لإصابة 8 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
08:58 PM

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
0
461

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد علي خبيصة، حيث أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نابلس، بأن مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، أدت لإصابة 8 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,918
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,732
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,254

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة