استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد علي خبيصة، حيث أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نابلس، بأن مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، أدت لإصابة 8 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.