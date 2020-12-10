النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تسجِّل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

إجمالي المصابين بقارة إفريقيا بلغ مليونَيْن و284 ألفًا و907 حالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا لفيروس كورونا، و19 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 119702 حالة، من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.

ومن جهة أخرى، أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونَيْن و284 ألفًا و907 إصابات.

وأضاف المركز في بيان الأربعاء بأن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول إفريقيا بلغ 54 ألفًا و503 حالات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر تسجِّل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا لفيروس كورونا، و19 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 119702 حالة، من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.

ومن جهة أخرى، أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونَيْن و284 ألفًا و907 إصابات.

وأضاف المركز في بيان الأربعاء بأن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول إفريقيا بلغ 54 ألفًا و503 حالات.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
01:20 AM

مصر تسجِّل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

إجمالي المصابين بقارة إفريقيا بلغ مليونَيْن و284 ألفًا و907 حالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
41

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا لفيروس كورونا، و19 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 119702 حالة، من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.

ومن جهة أخرى، أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونَيْن و284 ألفًا و907 إصابات.

وأضاف المركز في بيان الأربعاء بأن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول إفريقيا بلغ 54 ألفًا و503 حالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,475
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,366
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,919

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة