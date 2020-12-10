مصر تسجِّل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

إجمالي المصابين بقارة إفريقيا بلغ مليونَيْن و284 ألفًا و907 حالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا لفيروس كورونا، و19 حالة وفاة جديدة.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 119702 حالة، من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.

ومن جهة أخرى، أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونَيْن و284 ألفًا و907 إصابات.

وأضاف المركز في بيان الأربعاء بأن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول إفريقيا بلغ 54 ألفًا و503 حالات.