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شاهد .. "محمد بن فهد" يُقيم مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية

جرياً لعادته عند كل زيارة للمنطقة والتقى المشايخ ورجال الأعمال

أقام الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بالخُبر بالمنطقة الشرقية، ظهر أمس الجمعة، مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية، حضرها عددٌ من المشايخ والمسؤولين ورجال الأعمال، جرياً لعادته عند كل زيارة إلى المنطقة الشرقية.

وتبادل الأمير محمد بن فهد، خلال اللقاء، عديداً من الأحاديث المجتمعية، وعبّر الجميع عن سعادتهم لهذا اللقاء.

يُذكر أن الأمير محمد بن فهد، رعى الثلاثاء الماضي، حفل تخريج الدفعة السادسة من طلبة جامعة الأمير محمد بن فهد البالغ عددهم 465 طالباً.

الخُبر الأمير محمد بن فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "محمد بن فهد" يُقيم مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية
سبق

أقام الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بالخُبر بالمنطقة الشرقية، ظهر أمس الجمعة، مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية، حضرها عددٌ من المشايخ والمسؤولين ورجال الأعمال، جرياً لعادته عند كل زيارة إلى المنطقة الشرقية.

وتبادل الأمير محمد بن فهد، خلال اللقاء، عديداً من الأحاديث المجتمعية، وعبّر الجميع عن سعادتهم لهذا اللقاء.

يُذكر أن الأمير محمد بن فهد، رعى الثلاثاء الماضي، حفل تخريج الدفعة السادسة من طلبة جامعة الأمير محمد بن فهد البالغ عددهم 465 طالباً.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
01:27 PM

شاهد .. "محمد بن فهد" يُقيم مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية

جرياً لعادته عند كل زيارة للمنطقة والتقى المشايخ ورجال الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أقام الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بالخُبر بالمنطقة الشرقية، ظهر أمس الجمعة، مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية، حضرها عددٌ من المشايخ والمسؤولين ورجال الأعمال، جرياً لعادته عند كل زيارة إلى المنطقة الشرقية.

وتبادل الأمير محمد بن فهد، خلال اللقاء، عديداً من الأحاديث المجتمعية، وعبّر الجميع عن سعادتهم لهذا اللقاء.

يُذكر أن الأمير محمد بن فهد، رعى الثلاثاء الماضي، حفل تخريج الدفعة السادسة من طلبة جامعة الأمير محمد بن فهد البالغ عددهم 465 طالباً.

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