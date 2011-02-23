"الجبير" يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويبحث أبرز المستجدات

استعرض ما تقدمه المملكة من دعم للعمليات الإنسانية في البلاد

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية وما تقدمه المملكة من دعم للعمليات الإنسانية في اليمن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.