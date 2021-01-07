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بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم

قال في فيديو على تويتر: نريد السلام.. علينا احترام عناصر إنفاذ القانون الرائعين

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الخميس مناصريه إلى العودة إلى منازلهم بعدما اقتحموا مبنى الكونغرس، واشتبكوا مع عناصر الشرطة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال ترامب في فيديو مصور، نشره حسابه على تويتر: "عليكم بالعودة إلى المنازل. نريد السلام. يجب أن يحل النظام. علينا احترام عناصر إنفاذ القانون الرائعين".

وتابع: "لا نريد أن يصاب أي شخص. إنها فترة صعبة. لم يحدث هذا من قبل".

مصيفًا: "علينا الحصول على السلام. اذهبوا إلى بيوتكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون. شاهدتم ما حدث، وأشعر بألمكم، ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم".

وتأتي كلمة ترامب في وقت تشهد فيه العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من الفوضى بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

وأعلنت بلدية واشنطن حظر التجول في العاصمة من الساعة السادسة مساء حتى صباح اليوم التالي.

وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب بالظهور في التلفزيون، والمطالبة بوقف الاحتجاجات.

وذكر في كلمة متلفزة: "أنا أطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية، والدفاع عن الدستور، وأن يطالب بوقف هذه الاحتجاجات".

وتابع: "العالم يشهد ما يحدث الآن. أوجه كلمتي لترامب بالقول: تصرف!".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم
سبق

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الخميس مناصريه إلى العودة إلى منازلهم بعدما اقتحموا مبنى الكونغرس، واشتبكوا مع عناصر الشرطة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال ترامب في فيديو مصور، نشره حسابه على تويتر: "عليكم بالعودة إلى المنازل. نريد السلام. يجب أن يحل النظام. علينا احترام عناصر إنفاذ القانون الرائعين".

وتابع: "لا نريد أن يصاب أي شخص. إنها فترة صعبة. لم يحدث هذا من قبل".

مصيفًا: "علينا الحصول على السلام. اذهبوا إلى بيوتكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون. شاهدتم ما حدث، وأشعر بألمكم، ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم".

وتأتي كلمة ترامب في وقت تشهد فيه العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من الفوضى بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

وأعلنت بلدية واشنطن حظر التجول في العاصمة من الساعة السادسة مساء حتى صباح اليوم التالي.

وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب بالظهور في التلفزيون، والمطالبة بوقف الاحتجاجات.

وذكر في كلمة متلفزة: "أنا أطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية، والدفاع عن الدستور، وأن يطالب بوقف هذه الاحتجاجات".

وتابع: "العالم يشهد ما يحدث الآن. أوجه كلمتي لترامب بالقول: تصرف!".

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
01:08 AM

بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم

قال في فيديو على تويتر: نريد السلام.. علينا احترام عناصر إنفاذ القانون الرائعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الخميس مناصريه إلى العودة إلى منازلهم بعدما اقتحموا مبنى الكونغرس، واشتبكوا مع عناصر الشرطة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال ترامب في فيديو مصور، نشره حسابه على تويتر: "عليكم بالعودة إلى المنازل. نريد السلام. يجب أن يحل النظام. علينا احترام عناصر إنفاذ القانون الرائعين".

وتابع: "لا نريد أن يصاب أي شخص. إنها فترة صعبة. لم يحدث هذا من قبل".

مصيفًا: "علينا الحصول على السلام. اذهبوا إلى بيوتكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون. شاهدتم ما حدث، وأشعر بألمكم، ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم".

وتأتي كلمة ترامب في وقت تشهد فيه العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من الفوضى بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

وأعلنت بلدية واشنطن حظر التجول في العاصمة من الساعة السادسة مساء حتى صباح اليوم التالي.

وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب بالظهور في التلفزيون، والمطالبة بوقف الاحتجاجات.

وذكر في كلمة متلفزة: "أنا أطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية، والدفاع عن الدستور، وأن يطالب بوقف هذه الاحتجاجات".

وتابع: "العالم يشهد ما يحدث الآن. أوجه كلمتي لترامب بالقول: تصرف!".

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