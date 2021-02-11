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فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يختتم ورش عمل "مبادرة الحوكمة"

بمشاركة ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اختتمت اليوم ورش العمل المكثفة التي نظمها فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة "عن بعد"، بعنوان "مبادرة الحوكمة"، التي انطلقت الأحد الماضي بمشاركة ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (16 ناديًا).

وسعى فريق إستراتيجية دعم الأندية من خلال ورش العمل، إلى شرح جميع تفاصيل ومعايير الحوكمة، لضمان الاستدامة وتنظيم العملين الإداري والمالي داخل الأندية؛ حيث يقيم الفريق ورش عمل متواصلة بشكل "ربع سنوي"، إضافة إلى فتح المجال أمام منسوبي الأندية والرد على جميع الاستفسارات في الشأن ذاته.

وارتكزت ورش العمل التي شارك فيها أكثر من 200 شخص من منسوبي أندية دوري المحترفين على خمسة معايير أساسية، وهي: الإستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية، ومسؤولية أصحاب المصلحة؛ حيث خُصص يوم واحد لكل معيار على مدار خمسة أيام متواصلة.

يذكر أن فريق إستراتيجية دعم الأندية أعلن في وقت سابق أن درجة تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع ستكون بحدها الأدنى هي (6 من 7)، على أن يبدأ تسليم الوثائق الداعمة والتقييم الذاتي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28 مارس المقبل، فيما سيكون الموعد النهائي للتسليم يوم الخميس، الأول من أبريل 2021م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يختتم ورش عمل "مبادرة الحوكمة"
سبق

اختتمت اليوم ورش العمل المكثفة التي نظمها فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة "عن بعد"، بعنوان "مبادرة الحوكمة"، التي انطلقت الأحد الماضي بمشاركة ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (16 ناديًا).

وسعى فريق إستراتيجية دعم الأندية من خلال ورش العمل، إلى شرح جميع تفاصيل ومعايير الحوكمة، لضمان الاستدامة وتنظيم العملين الإداري والمالي داخل الأندية؛ حيث يقيم الفريق ورش عمل متواصلة بشكل "ربع سنوي"، إضافة إلى فتح المجال أمام منسوبي الأندية والرد على جميع الاستفسارات في الشأن ذاته.

وارتكزت ورش العمل التي شارك فيها أكثر من 200 شخص من منسوبي أندية دوري المحترفين على خمسة معايير أساسية، وهي: الإستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية، ومسؤولية أصحاب المصلحة؛ حيث خُصص يوم واحد لكل معيار على مدار خمسة أيام متواصلة.

يذكر أن فريق إستراتيجية دعم الأندية أعلن في وقت سابق أن درجة تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع ستكون بحدها الأدنى هي (6 من 7)، على أن يبدأ تسليم الوثائق الداعمة والتقييم الذاتي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28 مارس المقبل، فيما سيكون الموعد النهائي للتسليم يوم الخميس، الأول من أبريل 2021م.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
07:02 PM

فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يختتم ورش عمل "مبادرة الحوكمة"

بمشاركة ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت اليوم ورش العمل المكثفة التي نظمها فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة "عن بعد"، بعنوان "مبادرة الحوكمة"، التي انطلقت الأحد الماضي بمشاركة ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (16 ناديًا).

وسعى فريق إستراتيجية دعم الأندية من خلال ورش العمل، إلى شرح جميع تفاصيل ومعايير الحوكمة، لضمان الاستدامة وتنظيم العملين الإداري والمالي داخل الأندية؛ حيث يقيم الفريق ورش عمل متواصلة بشكل "ربع سنوي"، إضافة إلى فتح المجال أمام منسوبي الأندية والرد على جميع الاستفسارات في الشأن ذاته.

وارتكزت ورش العمل التي شارك فيها أكثر من 200 شخص من منسوبي أندية دوري المحترفين على خمسة معايير أساسية، وهي: الإستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية، ومسؤولية أصحاب المصلحة؛ حيث خُصص يوم واحد لكل معيار على مدار خمسة أيام متواصلة.

يذكر أن فريق إستراتيجية دعم الأندية أعلن في وقت سابق أن درجة تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع ستكون بحدها الأدنى هي (6 من 7)، على أن يبدأ تسليم الوثائق الداعمة والتقييم الذاتي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28 مارس المقبل، فيما سيكون الموعد النهائي للتسليم يوم الخميس، الأول من أبريل 2021م.

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