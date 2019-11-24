تنطلق غدًا "الخميس" ثاني بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم" في أسبوعها الثاني، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة 180 فارسًا وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وسيشهد الأسبوع الثاني من بطولة "جولات الرياض" لقفز الحاجز الدولية، والأخيرة لفئة "ثلاث نجوم"؛ إقامة 16 شوطًا على مدى ثلاثة أيام متتالية من بينها شوط مؤهل لنهائيات كأس العالم المقبلة. وحظيت الفعاليات المصاحبة في الأسبوع الأول بإقبال جماهيري كبير، ولا سيما على الجلسات الخارجية المكشوفة والمنطقة المخصصة للأطفال، وذلك بفضل الإمكانيات المسخرة من الجهات المنظمة، ويصاحبها الموسيقى الخلابة والخدمات المختلفة. وتنطلق الفعاليات من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء؛ حيث يضم القسم المخصص للفعاليات مطاعم لأشهى وأرقى المأكولات المتنوعة "إيطالي، صيني، وآسيوي"، مقاهي مختلفة وجلسات عائلية، بازارات للتسوق، وقسمًا مخصصًا للفن التشكيلي، ومواقع ترفيهية، إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة. وفي قسم الفن التشكيلي شاركت الفنانة التشكيلية نورة بن سعيدان برسم إحدى الجهات المتواجدة في زاوية الفعاليات المصاحبة للبطولة، وحيث تواجدت متاجر لبيع مجموعة من الأزياء المميزة وقطع الماركات العالمية والعبايات والفروات الشتوية، بجانب معرض يقدم منتجات خاصة للفرسان والخيول، وللمهتمين برياضة قفز الحواجز. كما شهدت حضور الأطفال لمنطقة الترفيه لعيش تجربة امتطاء الجياد في الميدان المخصص للأطفال لعيش التجربة، وبجانبها ورش الرسم والفن التشكيلي، وفي زاوية أخرى لالتقاط الصور التذكارية وتوثيق هذه اللحظات السعيدة، الجلسات الشتوية المتواجدة مع أجواء مفعمة بالاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الباردة ومشاهدة نقل البطولة في الشاشات الموزعة في أرجاء النادي. رابط شراء التذاكر: https://e-ticket.app/o/169

لفئة "3 نجوم".. غدًا انطلاق ثاني بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية‬ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-24 تنطلق غدًا "الخميس" ثاني بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم" في أسبوعها الثاني، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة 180 فارسًا وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.



وسيشهد الأسبوع الثاني من بطولة "جولات الرياض" لقفز الحاجز الدولية، والأخيرة لفئة "ثلاث نجوم"؛ إقامة 16 شوطًا على مدى ثلاثة أيام متتالية من بينها شوط مؤهل لنهائيات كأس العالم المقبلة.



وحظيت الفعاليات المصاحبة في الأسبوع الأول بإقبال جماهيري كبير، ولا سيما على الجلسات الخارجية المكشوفة والمنطقة المخصصة للأطفال، وذلك بفضل الإمكانيات المسخرة من الجهات المنظمة، ويصاحبها الموسيقى الخلابة والخدمات المختلفة.



وتنطلق الفعاليات من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء؛ حيث يضم القسم المخصص للفعاليات مطاعم لأشهى وأرقى المأكولات المتنوعة "إيطالي، صيني، وآسيوي"، مقاهي مختلفة وجلسات عائلية، بازارات للتسوق، وقسمًا مخصصًا للفن التشكيلي، ومواقع ترفيهية، إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.



وفي قسم الفن التشكيلي شاركت الفنانة التشكيلية نورة بن سعيدان برسم إحدى الجهات المتواجدة في زاوية الفعاليات المصاحبة للبطولة، وحيث تواجدت متاجر لبيع مجموعة من الأزياء المميزة وقطع الماركات العالمية والعبايات والفروات الشتوية، بجانب معرض يقدم منتجات خاصة للفرسان والخيول، وللمهتمين برياضة قفز الحواجز.



كما شهدت حضور الأطفال لمنطقة الترفيه لعيش تجربة امتطاء الجياد في الميدان المخصص للأطفال لعيش التجربة، وبجانبها ورش الرسم والفن التشكيلي، وفي زاوية أخرى لالتقاط الصور التذكارية وتوثيق هذه اللحظات السعيدة، الجلسات الشتوية المتواجدة مع أجواء مفعمة بالاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الباردة ومشاهدة نقل البطولة في الشاشات الموزعة في أرجاء النادي.



رابط شراء التذاكر: https://e-ticket.app/o/169

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 06:07 PM

لفئة "3 نجوم".. غدًا انطلاق ثاني بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية‬ بمشاركة 180 فارسًا وفارسة من داخل وخارج السعودية





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تنطلق غدًا "الخميس" ثاني بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم" في أسبوعها الثاني، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة 180 فارسًا وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.



وسيشهد الأسبوع الثاني من بطولة "جولات الرياض" لقفز الحاجز الدولية، والأخيرة لفئة "ثلاث نجوم"؛ إقامة 16 شوطًا على مدى ثلاثة أيام متتالية من بينها شوط مؤهل لنهائيات كأس العالم المقبلة.



وحظيت الفعاليات المصاحبة في الأسبوع الأول بإقبال جماهيري كبير، ولا سيما على الجلسات الخارجية المكشوفة والمنطقة المخصصة للأطفال، وذلك بفضل الإمكانيات المسخرة من الجهات المنظمة، ويصاحبها الموسيقى الخلابة والخدمات المختلفة.



وتنطلق الفعاليات من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء؛ حيث يضم القسم المخصص للفعاليات مطاعم لأشهى وأرقى المأكولات المتنوعة "إيطالي، صيني، وآسيوي"، مقاهي مختلفة وجلسات عائلية، بازارات للتسوق، وقسمًا مخصصًا للفن التشكيلي، ومواقع ترفيهية، إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.



وفي قسم الفن التشكيلي شاركت الفنانة التشكيلية نورة بن سعيدان برسم إحدى الجهات المتواجدة في زاوية الفعاليات المصاحبة للبطولة، وحيث تواجدت متاجر لبيع مجموعة من الأزياء المميزة وقطع الماركات العالمية والعبايات والفروات الشتوية، بجانب معرض يقدم منتجات خاصة للفرسان والخيول، وللمهتمين برياضة قفز الحواجز.



كما شهدت حضور الأطفال لمنطقة الترفيه لعيش تجربة امتطاء الجياد في الميدان المخصص للأطفال لعيش التجربة، وبجانبها ورش الرسم والفن التشكيلي، وفي زاوية أخرى لالتقاط الصور التذكارية وتوثيق هذه اللحظات السعيدة، الجلسات الشتوية المتواجدة مع أجواء مفعمة بالاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الباردة ومشاهدة نقل البطولة في الشاشات الموزعة في أرجاء النادي.



رابط شراء التذاكر: https://e-ticket.app/o/169