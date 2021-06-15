"الجبير" يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي "جون كيري"

الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.