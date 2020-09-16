هيئة الطيران المدني تعلن تحديث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تحديث الدليل الإرشادي للمسافر، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة -وفقًا لما رفعته الجهات المختصة في السعودية- على السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة، وتماشيًا مع البروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وتشمل الضوابط الجديدة عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي السعودية إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج السعودية، ولم يمرّ على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة من لحظة وصوله إلى المطار. والالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) حسب المدة المقررة من قِبل وزارة الصحة، إضافة إلى تحميل واستخدام تطبيقَي "تطمن" و"توكلنا"، والتزام المسافر بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز، والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا.

ويأتي هذا التحديث علاوة على البروتوكولات السابقة المطبقة سابقًا، ومن أبرزها شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بوقت كافٍ، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار. ولن يُسمح بالسفر لمن تزيد درجة حرارته على (٣٨) درجة مئوية. إضافة إلى تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، ولبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار "يُمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة"، وارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، وأثناء عملية النزول من الطائرة، والالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أية أعراض لمرض كورونا. ويُسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، إضافة إلى تجنُّب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب، والحفاظ على التباعد الجسدي والاجتماعي بين المسافرين في جميع مراحل السفر، وعند مقدمي الخدمات، وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.

كما تقوم هيئة الطيران المدني بتوفير المعقمات في جميع أرجاء مطارات السعودية البالغ عددها 28 مطارًا، وتلزم جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي، وتعقيم اليدين، ولبس الكمامات والقفازات وأقنعة الحماية، إضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر، وتطهير جميع الطائرات المستخدمة بعد كل رحلة.

كما قامت الهيئة بوضع حواجز زجاجية، تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة وتسليم الأمتعة، وتوفير مناطق للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصابتها، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من التعامل بالأوراق النقدية، وتطبيق ‏‎التباعد بين المسافرين لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي بمسافة 1.5 متر، إضافة إلى الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قِبل مزود الخدمة، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب. كما يتم تطهير جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة. وفي الطائرة يلتزم جميع الملاحين والركاب بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة.

كما تطرق الدليل الإرشادي إلى التزام المسافر بالتخلص من الكمامات والقفازات في سلال المهملات المتوافرة في المطار، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير.

يُذكر أن الدليل الإرشادي للمسافر يُعدُّ إطارًا إرشاديًّا للمسافرين في مطارات السعودية، ويتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمرّ بها المسافر خلال رحلة سفره، إضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة، تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.

ولتحميل الدليل الإرشادي للمسافر نرجو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني https://gaca.gov.sa/